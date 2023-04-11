Ани Лорак не платит налоги РФ и ''утопает'' в долгах, – блогер Беспалов

Популярный украинский блогер Богдан Беспалов, который на своем канале делится эксклюзивом об артистах, ошарашил аудиторию информацией об Ани Лорак. По его словам, предательница Родины имеет большие неприятности: она скоро может стать банкротом. Кроме того, Каролине приходится быть любовницей испанца Исаака Виджраку только ради пиара.

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В своем видео на YouTube Беспалов рассказал, Куек (настоящая фамилия Лорак) не платит налоги Российской Федерации, потому у нее возникают серьезные проблемы с бренд-именем. 20 июня 2022 года налоговая служба приняла решение закрыть компанию, единственным основателем которой является вокалистка. Сейчас обсуждается полная ликвидация фирмы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сливали информацию из первоисточников. Кое-кто из команды Лорак с удовольствием с нами поделился инфой. Анонсировала альбом, концертный тур, выход новых синглов, даже запускает авторский курс или гайд DIVA. Для чего это все? Ведь с финансами не все так хорошо... Фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. Потому все ее счета заморожены. До 2021 года артистка выплачивала от 160 до 850 тысяч рублей налоговых каждый год", – отмечает Богдан.

Он поведал – Ани Лорак активно занимает деньги у своих богатых знакомых и надеется, что российские артисты, в том числе и Филипп Киркоров, не оставят ее в беде. Однако теперь она должна и им крупные суммы. На "личном фронте" у исполнительницы тоже не все гладко. Недавно путинистка объявила о романе с "творцом позитивной кармы" Исааком.

Всем известно, что мужчина женат и имеет двух маленьких детей. Супруга испанца знает о всех подробностях "лавстори" с Каролиной, но не перечит мужу, так как понимает, такой пиар сможет пополнить семейный бюджет. Виджраку планирует привлечь новых клиентов, чтобы продавать им свои курсы и купаться в деньгах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева переозвучила абсурдное интервью Ани Лорак журналистке Алене Жигаловой, записав его украиноязычную юмористическую версию. Ролик уже стал вирусным в сети, рассмешив тысячи интернет-пользователей.

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