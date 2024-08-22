'Раздаются взрывы, а они кофе варят'. Певица Астрая рассказала, что ее больше всего поразило в Киеве утром 24 февраля 2022 года

Популярная в 90-е исполнительница Астрая рассказала, что страшный день – 24 февраля 2022 года, выезжая из Киева в поисках временного убежища, колебалась среди приглашений от друзей в три городка. Один из них – Буча Киевской области.

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Артистка также призналась, что больше всего ее поразило в Киеве в день вторжения окупантов в Украину. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"У меня был собран тревожный чемоданчик – бывший саквояж для мейкапа, – вспоминает Астрая. – Там какие-то деньги, документы, украшения. Вот с ним и большим чемоданом, в который торопливо покидали вещи, мы с сыном выбежали на улицу. Сели в машину, доехали до метро (были разговоры о том, что от обстрелов прятаться надо именно там). Неподалеку от подземного перехода работала единственная кофейня. Тревога, взрывы, а владельцы варили кофе. Люди постоянно заходили, большинство – одеты наскоро, несколько – в пижамах".

Артистка говорит, что ее друзья в своих советах разделились на две категории: Одни говорили: "Ничего не бойтесь, возвращайтесь домой, это закончится через два дня". А другие уже направлялись в сторону границы и советовали нам как можно быстрее делать то же самое. У нас было три приглашения – в Мироновку, Макаров и Бучу, которая была к нам ближе. Я позвонила туда подруге, а она прокричала в трубку: "Не могу говорить, по нам стреляют. Летают вертолеты, лежу в лесу, в соснах". Потом я еще несколько раз звонила Вали, в какой-то момент она успокоила: "Перебежали к кому-то в подвал". А потом она смогла заскочить домой, ухватить какие-то вещи и на авто выехать к дочери в Киев".

Астрая с сыном уехали к друзьям в Мироновку, откуда вернули в Киев в мае 2022 года.

Полное интервью с Астраей читайте здесь на OBOZ.UA.

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