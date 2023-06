Разбитые сердца: Шакира, Дженнифер Лопес, Ева Лонгория и другие знаменитые красавицы, пережившие измену

Красота и успешная карьера не могут быть гарантией счастливых и длительных отношений. И знаменитые красавицы, снискавшие мировую славу, яркий тому пример. Они стали жертвами измен. О своем негативном опыте не молчат, а рассказывают в интервью и песнях. Все для того, чтобы донести до общества мысль, что женщины, которым изменили, не должны винить себя и искать в себе недостатки. Это был выбор другого человека, который следует принять как факт и двигаться дальше.

Рассказываем о сильных духом звездах, которые имели отношения с неверными партнерами. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Шакира

Колумбийская певица и танцор Шакира и ее избранник испанский футболист Жерард Пике были вместе 12 лет. За это время у них родилось два сына. На публике пара всегда была счастлива и с "огоньком" в глазах. Когда же они сообщили о расставании, это шокировало их фанатов. Причиной разрыва стали измены Пике. Защитник испанской "Барселоны" подтвердил роман с 23-летней моделью, опубликовав в Instagram совместное фото.

Шакира публично поделилась эмоциями на этот счет. Она в песне Out of Your League резко высказалась о новой девушке бывшего: "Ты променял Ferrari на (Renault) Twingo, ты променял Rolex на Casio".

2. Бейонсе

Американская исполнительница в стиле R&B, продюсер, актриса и танцовщица Бейонсе и рэпер Jay-Z в браке с 2008 года. Их отношения тоже нельзя назвать образцовыми. Муж неоднократно изменял, что едва не привело к разводу. Откровенно о своей боли певица рассказала в альбоме Lemonade. Через год после этого Jay-Z выпустил альбом "4:44", где признался, что сожалеет о своих ошибках. Это растрогало Бейонсе, так что она смогла простить мужу неверность.

3. Дженнифер Лопес

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес также сталкивалась с изменами в прошлых отношениях. Однако имена этих мужчин не называла. В одном из интервью лишь проговорила, какие выводы сделала из этого опыта: "Стоит понять, что дело не у вас. Когда кто-то вам изменяет, они это делают из-за своих недостатков. А мы думаем, что с нами что-то не так".

4. Ева Лонгория

Американская актриса, продюсер, режиссер и модель Ева Лонгория и французский профессиональный баскетболист Тони Паркер были в браке с 2007 по 2011 годы. Пара распалась после того, как Ева узнала об изменах мужа. Она не давала ему второго шанса, потому что не верит, что люди меняются. В одном из интервью звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" сказала: "Общество часто думает, что когда мужчина изменяет, то с женщиной что-то не так. Что она его не удовлетворяла сексуально. Но почему у него должна быть причина для измены, связанна со мной? Я уверена в том, кем я являюсь".

5. Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски и кинопродюсер Себастьян Бир-Макклард обручились после 2 недель встречаний в 2018 году. В 2021 у них родился сын Сильвестр. Вскоре после этого знаменитость узнала об изменах мужа, и несмотря на его просьбу дать второй шанс расторгла брак.

