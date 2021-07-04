'Разберись со своими женщинами'. В сеть слили странное видео скандал Дзидзьо и Геннадия Витера

В сети показали видео, как украинский певец Геннадий Витер на повышенных тонах общается с артистом Дзидзьо (Михаило Хома), размахивая своей сумкой. На кадрах, которые снимал полицейский, видно, что между ними разрастается скандал.

Так, видео со скандалом Витера и Дзидзьо опубликовал в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца). Видно, как Геннадий эмоционально жестикулирует в ходе диалога и сообщает, чтобы Дзидзьо наконец-то "разобрался со своими женщинами". Известно, что в последнее время ходят слухи о романе музыканта с певицей Олей Цибульской.

"Вы понимаете, что здесь происходит? И что Дзидзьо и Гена Витер не поделили? Признаемся, даже мы пока не в курсе. Может, есть предположения?", – отметил под видео автор группы.

Видео дня

В свою очередь поклонники в Instagram-группе отметили, что скорее всего это съемки нового фильма или клипа. В комментариях они заявили, что видео постановочное.

"Игра на публику! Расходимся", "Это съемки нового фильма или клипа", "Репетируют эпизод", – предположили фанаты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что DZIDZIO впервые отреагировал на обвинения супруги после скандала о разводе. Артист опубликовал оригинальное поэтическое сообщение, в котором намекнул на то, что все слова Славы – ложь.