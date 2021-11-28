'Рассказал только собаке': Степан Казанин поделился подробностями участия в шоу 'Маска'. Эксклюзив

В субботу, 27 ноября, зрители гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" узнали, кто прятался в костюме обаятельного и веселого Шмеля. На удивление всех звездных детективов, кроме Андрея Данилко, который с самого начала рассекретил участника, в образе толстой мохнатой пчелы выступал актер студии "Квартал 95" Степан Казанин Он признался, насколько тяжелым было перевоплощение в его персонажа.

Артист поблагодарил людей, которые выводили его на сцену, поскольку в костюме он ничего не видел и самостоятельно передвигаться не мог. За кулисами Сергей (настоящее имя звезды) рассказал OBOZREVATEL, как он согласился на эту авантюру и кому рассказал, что участвует в шоу.

– Степан, легко ли вы согласились принять участие в шоу "МАСКА" или вас пришлось уговаривать?

– Я, как говорится, за любой кипишь, а в данном случае – за любую авантюру. Интересный проект и это еще мягко сказано. Здесь, как по мне, достаточно сильно скрыли всех артистов и было трудно угадать кого-либо. Измененные голоса, хитрые подсказки… но в целом прикольно! Я видел это шоу раньше и честно говоря, не только украинскою адаптацию – до закрытия границ имел возможность посмотреть испанскую версию. Везде люди смотрят – почему не попробовать?!

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– Сравнивали испанскую версию с украинской?

– На испанском ничегошеньки не понятно – красиво, песни веселые, но о чем они говорят – попробуй разбери. Так и под маской – вроде, что-то слышно, но этот шум, гам, жара и вот через себя стараешься по-доброму со всеми общаться. Хотя и детективы были милы. Спасибо, что не с первого эфира отгадали.

– То есть, вам казалось, что должны узнать сразу?

– Да. Данилко так наехал, с первых подсказок вцепился в факты. Но, слава богу, я немного-таки продержался.

– Кому-то из родных рассказали об участии в шоу? Ведь в договоре прописано, что все нужно держать в секрете.

– Да, собака в курсе. Он единственный меня понимает и всегда молчит. В контракте же про собаку ничего не сказано.

– А что скажите о вашем костюме? Сложно ли было в нем выступать?

– Честно говоря, я только начал привыкать к нему, только вжился в этот пчелиный рой – вошел в Шмеля. Понимаете, костюм очень теплый и со своей особенностью – высокая платформа. Во время первых эфиров я себя чувствовал таким неуклюжим, перекатывался с ноги на ногу, а сегодня уже был куда увереннее, был готов выдавать пируэты, но увы, не сложилось. А еще в маске никого не видно, хорошо хоть слышно было все. Благо, добрые люди выводили и заводили.

– А если бы была возможность выбрать любой костюм, каким героем вы бы хотели предстать перед поклонниками?

– Наверное, какой-то Казанова. Но я не привередливый, что предложат, то надену.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел шестой выпуск шоу "Маска", а также сообщал, что в эфире за 27 ноября на проекте рассекретили сразу двоих участников.