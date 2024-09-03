Украинская звезда театра и кино Ада Роговцева рассказала о волнующей ее вещи относительно будущего Украины. По ее мнению, наше государство стоит "на лезвии ножа" из-за нависшей опасности.

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Актриса в интервью Алексея Суханова объяснила, что боится за судьбу Украины и людей, уставших от войны. Она уже не замечает того рвения украинцев, которое было в начале полномасштабного вторжения РФ.

"У меня появилось ощущение опасности, которое висит над Украиной. Оно наращивалось. И сейчас, мне кажется, на лезвии ножа стоит судьба Украины, и поэтому мне очень-очень робко за нее, робко за Украину. Так, как мы поднялись в 2022-м и что началось. А сейчас, я думаю, а если, не дай Бог, снова, то так ли снова все встанут? Думаю, встанут, но что-то такое во мне дрожит. Утрачивается эта потребность лечь костьми", – рассказала о чувствах актриса.

Она отметила, что люди перестали бояться Бога и потому стали более жестокими. Алексей Суханов предположил, что причина кроется в большом количестве манипуляций и разочарований.

"Нужно, чтобы он [Бог] здесь [в сердце] был, чтобы было стыдно, потому что он здесь живет. Должно здесь [в сердце] болеть все время, чтобы не скурвиться [измениться к худшему], – сказала Ада Роговцева и добавила: – Если у тебя появляется чувство какой-то зависти – должно быть стыдно. Если ты хочешь кого-нибудь обидеть – стыдно. Раньше немного боялись Бога. А сейчас уже нет ничего".

Тогда журналист поинтересовался, не боится ли звезда, что из-за так называемой апатии украинцев к власти придут "те, кто должен сейчас оказаться на мусорке истории". Она ответила утвердительно. Следует отметить, что институт репутации в Украине некорректно работает, поэтому этот шанс увеличивается.

"В Украине так часто было. Я боюсь. Но я знаю, что каждый на своем месте, в своей жизненной ситуации, своем социальном положении должен делать все возможное для того, чтобы оставаться человеком и что-то делать для Украины. Не себе грести, а что-то делать: помогать бедным, помогать раненым, хоть немного кого-то утешить, собрать деньги на оружие... Это нужно делать каждый день и каждому человеку в Украине", – оптимистично объяснила свое мнение актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева высказалась против переговоров с Россией и озвучила национальную идею украинцев. Она назвала явление, которое сможет остановить войну.

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