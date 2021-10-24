Раненый Болдуином режиссер впервые прокомментировал смерть Галины Гатчинс

София Закревская
София Закревская
Люди
2 минуты
13,0 т.
Раненый Болдуином режиссер впервые прокомментировал смерть Галины Гатчинс

Режиссер Джоэл Соуза, который был случайно ранен актером Алеком Болдуином, впервые высказался об инциденте на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Он сказал, что смерть его коллеги – оператора-украинки Галины Гатчинс – потрясла и опустошила его.

Соуза добавил, что Гатчинс была его подругой, а также доброй, энергичной и очень талантливой женщиной, передает BBC. "Она всегда заставляла меня быть лучше", – сказал режиссер.

"Я мысленно с ее семьей в это трудное время", – добавил Соуза.

У Гатчинс остались сын и муж.
Видео дня

Он также поблагодарил кинематографическое сообщество и всех неравнодушных людей за поддержку, отметив, что это будет способствовать его выздоровлению.

Соуза во время выстрела стоял позади Галины Гатчинс. Он был ранен в плечо, из-за чего попал в больницу. Медики оказали ему помощь, а после выписали.

Гатчинс и Соуза.

Напомним: Алекс Болдуин заявил, что его сердце разбито из-за трагедии на съемках, а также сообщил, что он сотрудничает с правоохранителями. Муж Галины Мэтью также впервые прокомментировал инцидент.

Фото Болдуина после трагедии.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Что известно о голливудской звезде Алеке Болдуине – читайте в нашем материале по ссылке.

  • Оператор-постановщик Галина Гатчинс была родом из Украины. Все, что о ней известно, вы найдете в нашей статье.

СШАфильмстрельбасъемкикиносмертьлюдиГалина ГатчинсАлек Болдуин