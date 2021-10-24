Раненый Болдуином режиссер впервые прокомментировал смерть Галины Гатчинс

Режиссер Джоэл Соуза, который был случайно ранен актером Алеком Болдуином, впервые высказался об инциденте на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Он сказал, что смерть его коллеги – оператора-украинки Галины Гатчинс – потрясла и опустошила его.

Соуза добавил, что Гатчинс была его подругой, а также доброй, энергичной и очень талантливой женщиной, передает BBC. "Она всегда заставляла меня быть лучше", – сказал режиссер.

"Я мысленно с ее семьей в это трудное время", – добавил Соуза.

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Он также поблагодарил кинематографическое сообщество и всех неравнодушных людей за поддержку, отметив, что это будет способствовать его выздоровлению.

Соуза во время выстрела стоял позади Галины Гатчинс. Он был ранен в плечо, из-за чего попал в больницу. Медики оказали ему помощь, а после выписали.

Напомним: Алекс Болдуин заявил, что его сердце разбито из-за трагедии на съемках, а также сообщил, что он сотрудничает с правоохранителями. Муж Галины Мэтью также впервые прокомментировал инцидент.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

оператор погибла на съемках вестерна "Ржавчина" из-за трагической случайности. Болдуин играл в сцене с реквизитным револьвером, который должен был стрелять холостыми патронами. Как выяснилось, пули на самом деле оказались боевыми.

Предварительно, оператор получила сквозное ранение груди. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза, но он выжил. Оружие перед началом съемки Болдуину дал ассистент режиссера Дэйв Холлс.