Рамину захейтили из-за интервью с пленным ''вагнеровцем'': что разозлило украинцев

Популярная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай нарвалась на хейт украинцев из-за интервью с бывшим зеком, пленным бойцом ЧВК "Вагнер", у которого, ко всему прочему, пороки развития. Интервьюер расспрашивала жестокого убийцу о его семье, тяжелом детстве и пребывании в колонии, а тот, отвечая на вопросы, давил на жалость. В результате, как подчеркнули некоторые интернет-пользователи, получилась "грустная история" о российском солдате, которому на самом же деле вовсе не должно быть места в информационном поле нашей страны.

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Часть юзеров возмутил тот факт, что интервью создает впечатление "гуманизации" врага. Своими оценками от увиденного зрители делились в комментариях под видео на YouTube, а также оставляли негативные отзывы в Twitter.

По мнению комментаторов, подобные интервью рассчитаны не на украинского зрителя, поскольку в нашей стране и так каждый знает, кто такие "вагнеровцы", чем они занимаются и какие наказания должны понести за свою деятельность. Рамину же обвинили в погоне за просмотрами.

"Зачем оно нам/вам? Мне было бы гадко стоять рядом с ним. Не говоря уже о затягивании в наше информационное пространство убийц", "Брать такие интервью – это просто дно! Все ради охватов", "Я так понимаю, ориентация снова не на украинского зрителя? Мы и без интервью знаем, что они там все отсталые в развитии", "Такие интервью на***й сейчас не нужны в Украине. Ничего нового никто не узнает. Все нормальные сознательные люди и так знают, что это уроды. Их судить всех надо, а не интервью записывать. Это не ок, Рамина", – оставляют зрители под видео.

Также блогершу из-за противоречивого интервью назвали "охотницей за эксклюзивом".

В сети набрал популярности твит, в котором интервью дали короткое описание: "Вагнеровец пытается гуманизировать себя в глазах зрителя. Рамина сидит с тупым лицом и не препятствует, чем собственно и вредит нашему инфопространству, стирает границы".

Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те пользователи, которым новое видео Рамины понравилось. Они благодарили журналистку за проделанную работу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамина показала видео, на котором неадекватная россиянка в Кальпе (муниципалитет в Испании) пытается сорвать антивоенный митинг украинцев. Одиозная женщина, возможно, в состоянии алкогольного опьянения выкрикивала нецензурную брань и говорила, что Украину "мало обстреливают".

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