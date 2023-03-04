Рамина Эсхакзай после скандального интервью с ''вагнеровцем'' закрывает YouTube-канал: в чем причина

Известная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай, которая недавно оскандалилась из-за интервью с пленным бойцом ЧВК "Вагнер", заявила подписчикам, что она больше не будет ведущей проекта "Ходят слухи". По ее словам, у всего есть свое начало и конец, и несмотря на 1,3-миллионную аудиторию, этот YouTube-канал прекращает свою деятельность.

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Рамина разместила в Instagram фотографию, на которой изображено написанное "заявление" об увольнении с должности ведущей и автора канала. Внизу "документа" стоит дата 4 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также в новом интервью Эсхакзай объяснила свой поступок, призвав ее недоброжелателей не радоваться. "15 мая 2018 года я создала свой канал. За это время на канал подписались 1,3 млн человек, вы посмотрели видео 155 млн раз. Но, как вы знаете, все имеет свое начало и конец. Хочу сказать то, что канал "Ходят слухи" завершает свое существование", – сообщила блогер.

Далее участница "Холостяка" призналась, она не собирается прощаться с должностью ведущей, ведь будет лицом нового канала, только под другим названием. Фолловеры девушки посмеялись над ее "заявлением", сравнив журналистку с Алексеем Арестовичем.

"Соревнования с Арестовичем продолжаются?", "Нужно было уволиться за согласием сторон", "Белку словила?", "Арестович стайл", "А что, так можно?", "А что, такое заявление и правда пишется?", "Шедевр", "Не оригинально уже. Арестовича не переплюнуть, но комментинг будет однозначно", "Директор сам на себя заявление не пишет", – читаем комментарии.

Напомним, две недели назад Рамина выпустила интервью с "вагнеровцем". Она посвятила целый выпуск истории жизни пленника, расспрашивая, за что он сидел и в какой семье рос. Данная работа разгневала публику, которая утверждала, что блогер гуманизирует врага.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, роман Рамины Эсхакзай и Виталия Козловского был фейком. Больше года паре приходилось претворяться, что они влюблены друг в друга. Инициатором данной аферы стала девушка. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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