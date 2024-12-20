Ракетный удар России по Киеву пришелся на 'блогерский квартал': инфлюэнсеры рассказали о разрушительных последствиях атаки

Утром 20 декабря россияне в очередной раз продемонстрировали свою сущность и нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В результате падения обломков подверглись разрушениям жилые здания, одиннадцать человек получили ранения, а один украинец погиб.

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Утренний обстрел пришелся на "блогерский квартал" столицы, где живут многие отечественные инфлюэнсеры. В своих соцсетях интернет-знаменитости показали последствия террористической деятельности страны-агрессора и поделились эмоциями.

Блогер Екатерина Моисеенко обнародовала кадры, которые, к сожалению, прекрасно демонстрируют современное Рождество в Украине. Из окна ее квартиры, где уже стоит украшенная новогодняя елка, можно было увидеть яркое пламя и столб дыма, возникшие в результате обстрела РФ.

Мама-блогер Марина Краснощек показала свою разбитую квартиру. На опубликованных фотографиях можно увидеть выбитые окна, изуродованную мебель и испорченные детские игрушки. Женщина призналась, что больше всего волновалась за жизнь своей дочери Регины, ведь к началу атаки она спала прямо напротив разбитого оконного стекла.

"Война, к сожалению, тварь забирает у тебя все. Больше всего я испугалась за Регину. У нее шок, слезы, истерика и порезы. Вы все видите сами, жилье в хлам. Но, конечно, все отстроим. Без окон остаться в зиму... Наши жизни слава Богу в безопасности", – написала она.

Немалые повреждения получил и магазин Дарьи Пазюк, более известной в сети как Баба Даша. Инфлюэнсер рассказала, что прямо возле ее ларька разгорелся пожар.

Почувствовал на себе ужасное утро и интернет-знаменитость Роман Свечкоренко. Он отметил, что обломки попадали настолько близко к его дому, что в помещении вылетели окна. Страшные ощущения испытал и Александр Залиско. Инфлюэнсер признался: за все время проживания в столице это утро было самым громким.

День Даши Квитковой также начался на неприятной ноте. По словам блоггера, из-за сильных взрывов ей пришлось хватать сына и быстро убегать в коридор. А прямо у дома модели Екатерины Лозовицкой упал обломок.

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