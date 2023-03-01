Займется восстановлением Украины: звезда ''Викингов'' Кэтрин Винник стала амбассадором United24

Звезда сериала "Викинги", канадская актриса украинского происхождения, режиссер и продюсер Кэтрин Винник стала первым амбассадором United24 из Канады. Знаменитость сосредоточится на программе "Восстановление Украины", которая поможет отстроить дома в разрушенных войной областях. К партнерам фандрейзинговой платформы также присоединился ее благотворительный фонд The Winnick Foundation.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Кэтрин откроет свой сбор через платформу на восстановление одного из 18 домов в Киевской области, которые отстроят первыми в рамках этой программы. Всего на восстановление указанных объектов необходимо 719 млн грн. Благодаря донорам United24 уже собрано более 510 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил детали сотрудничества и поблагодарил артистку за то, что она поддерживает нашу страну и граждан. "Я горжусь своими украинскими корнями и считаю своим долгом и делом чести делать все, что в моих силах, чтобы помочь народу Украины", – сказала Кэтрин Винник.

К слову, The Winnick Foundation был основан для помощи женщинам и детям по всему миру. Но после начала войны фонд направил усилия на преодоление гуманитарного кризиса в Украине. Это привлекло внимание Зеленского и он на празднование 31-летия Независимости Украины пригласил Кэтрин Винник в Киев.

"Дом – это место, где семья собирается вместе, где разделяют любовь и где рождаются воспоминания. Я понимаю, как важно, чтобы украинские семьи объединились. Людям нужно возвращаться домой, отстраивать свое жилье", – отметила 45 летняя знаменитость.

Напомним, родители селебрити – Роман Винницкий и Леся Винницкая являются украинскими эмигрантами, которые в 1944 году спаслись от советской власти и перебрались сначала в Германию, а затем, в 1949 году, в Канаду. Кэтрин до 8 лет говорила только на украинском языке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус также стал новым амбассадором фандрайзинговой платформы UNITED24. В новом статусе он посетил полуразрушенные российскими оккупантами Бучу и Ирпень.

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