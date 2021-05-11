Райдеры Никитюк и Эктора: что должно быть у звезд в номере

Украинская телеведущая Леся Никитюк и судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заявили, что у них очень скромные запросы в райдерах. Так, во время отдыха в их номере в отеле должна быть полезная еда и напитки.

Такими подробностями знаменитости поделились в интервью программе "Неймовірна правда про зірок". По словам Никитюк, в ее райдер входят: овощи, фрукты, вода негазированная, одна шоколадка, сухофрукты и бутылка белого винна (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не потому, что я пью, а потому что у всех звезд есть какая-то бутылка в райдере – поэтому я ее тоже себе написала", – добавила ведущая.

Эктор отметил, в его райдере также все очень просто – для него главное диета, еда, напитки и вид из комнаты.

"Я обычный человек без ванны с шампанским", – подытожил он.

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Ранее фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина рассказала, какие самые главные три пункта в райдере украинской группы. Первое – звезда не любит, когда ее называют певицей – лучше фронтвумен или лидер группы. Второе – правильно писать название коллектива. Третий пункт – ведущий не должен оглашать коллектив на сцене слишком пафосно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль пригласила журналистов к себе в дом и показала свой рацион. Она рассказала, что основной едой в ее рационе являются авокадо, голубика, орехи и семечки.