Райан Рейнольдс рассказал об изменениях в жизни после рождения четвертого ребенка: настоящий зоопарк

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс и его коллега, а по совместительству супруга Блейк Лайвли недавно стали родителями в четвертый раз. По словам звезды "Дэдпула", в их доме творится "настоящий зоопарк". Вместе с тем он добавляет, что их семья готовилась к пополнению, а поэтому отлично справляется с дополнительными "нагрузками".

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Первыми впечатлениями после рождения четвертого малыша, пол которого звездные родители пока держат в секрете, Рейнольдс поделился в интервью Page Six. Он подчеркнул, что Лайвли, звезда сериала "Сплетница" и фильма "Век Адалин", быстро адаптировалась к роли многодетной мамы.

Также Рейнольдс признался, что он и супруга "очень взволнованы" появлением еще одного ребенка, но они этого очень хотели и ждали.

"Мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось. У нас все отлично. На самом деле все фантастически", – прокомментировал актер.

Теперь в доме кинозвезд, помимо 8-летней Джеймс, 6-летней Инес и 3-летней Бетти, шум наводит четвертый малыш.

"Если бы мы до сих пор не разбирались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк", – признался Рейнольдс.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поддержали Украину во время полномасштабной войны с РФ. Они объявили о сборе миллиона долларов для украинских беженцев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, во время выступления на Супербоуле-2023 о своей беременности публично объявила певица Рианна. Артистка всего 9 месяцев назад впервые стала мамой, а теперь ожидает второго малыша Подробнее об этом – читайте в материале.

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