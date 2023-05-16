'Рады встретиться': Kalush Orchestra удивили фото со Шварценеггером и рассказали о совместных планах с легендой кино

Украинская группа Kalush Orchestra, которая заняла на Евровидении-2022 первое место, снова встретилась с легендарным американским актером и звездой "Терминатор" Арнольдом Шварценеггером. Участники бенда были рады еще раз пообщаться с кумиром детства и получить от него приглашение на важное мероприятие.

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Кадром со знаменитостью музыканты поделились в Instagram. Они рассекретили – артист позвал группу принять участие в саммите в Вене. Также селебрити поблагодарили Арнольда за поддержку Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Йо! Мы снова встретились с легендой Арнольдом Шварцнеггером. Он пригласил нас сегодня на саммит "Austrian World Summit" в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", – читаем под публикацией Kalush Orchestra.

"Великий человек с великими артистами", "Молодцы парни!", "Очень круто. Гордимся", "Что за комбо! Калуш и Шварцнеггер", "Парни, побольше вам таких фанатов", "С нами все супергерои кино", "Ничего себе! Как всегда красава", – оставляют украинцы свои мысли под постом.

Напомним, в январе 2023 года бенд выпустил клип с Арнольдом Шварцнеггером. Музыканты исполнили "Щедрий вечір" в США и ошеломили поклонников появлением в конце ролика 75-летнего актера. Он отметил, что наш народ вдохновляет его и произнес в поддержку украинцев мотивационную речь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Kalush Orchestra мощно открыли гранд-финал Евровидения-2023 победным треком "Стефания", а Кейт Миддлтон сыграла мелодию на фортепиано. Это стало настоящим сюрпризом для украинского народа.

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