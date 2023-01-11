Kalush Orchestra исполнили ''Щедрий вечір'' в США и удивили фанов клипом со Шварценеггером. Видео

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra презентовала новый трек "Щедрий вечір". По словам фронтмена Олега Псюка, композиция была выпущена еще в 2022 году, но ролик смонтировали только сейчас. В видео всех украинцев будет ждать сюрприз в виде послания от американского актера Арнольда Шварценеггера.

Видео дня

Клип появился на официальном YouTube-канале бэнда 11 января. Его съемки проходили на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного тура Kalush Orchestra в Соединенных Штатах Америки. Своеобразная интерпретация щедривки покорила украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедрівки, + заглянули к Арнольду Шварценеггеру в гости", – написали на своем канале участники Kalush Orchestra.

Находясь в США, музыканты не упустили возможность встретиться со звездой культового фильма "Терминатор". Они обсудили с ним войну в Украине. Селебрити отметил, что группа вдохновляет его и произнес в поддержку украинцев мотивационную речь.

"Это мощное послание для всего украинского народа. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Каждый может иметь мечту, и каждый может воплотить ее в реальность", – говорится в начале ролика. В конце клипа Шварценеггер появился со всем составом бэнда, произнеся – "Щедрий вечір".

Аудитория Kalush Orchestra была ошеломлена премьерой трека. "Просто бомба трек и клип. Молодцы", "Песня качает, ребята очень крутые. У Арнольда очень хорошо получается говорить на украинском языке", "Парни, вы невероятные! Спасибо вам", "Вот это разрыв! Арнольд в конце затащил", "Арни шикарный. Благодарю вас за упоминание о юности в GTA. Эта песня точно будет в моем плейлисте!", – оставили восторженные комментарии люди.

Как писал OBOZREVATEL, певица Оля Цибульская разозлилась на украинцев, которые до сих пор слушают российских исполнителей. Вокалистка призналась – она не понимает, как соотечественники могут спокойно воспринимать артистов из РФ, когда наша родина каждый день поддается террористическим актам.

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