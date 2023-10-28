'Работают Бог и Сатана, Путина обманули': Вадим Цыганов заявил, что полномасштабную войну в Украине нужно было начинать в 2014 году

Российский прокремлевский поэт и продюсер Вадим Цыганов, который с недавних пор вместо творчества занимается пропагандистской деятельностью, считает, что российского диктатора-президента Владимира Путина "завели в капкан", а боевыми действиями в Украине руководят Бог и Сатана.

По мнению путиниста, следовало начать и закончить полномасштабную войну еще в 2014 году. Цыганов оправдал тирана и частично раскритиковал его политику в интервью Юрию Дудю на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Поэт, для которого единственный источник новостей – российское телевидение, попытался продвинуть в массы пропагандистские тезисы о "сожженных людях в Одессе" и "расстрелах в Харькове" в 2014 году.

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"Войну нужно было начинать в 2014 году и заканчивать. А когда уже промыли мозги, мы попали в капкан. Мы вступили в фазу, когда работает Бог и Сатана. Этому подтверждение – Израиль. Это капкан. Уже нет четкого решения. Я смотрю, как все наблюдают, чем это может закончиться. И Зеленский наблюдает, и там. Идет мясорубка. То, что происходило в Бахмуте, и здесь – русские воюют с русскими", – выдал Цыганов.

Уехав из России, поэт впервые позволил себе раскритиковать войну, но сделал это в присущей себе подхалимской манере. Если раньше Цыганов уверял в "освободительной спецоперации", то теперь пропагандист называет политику Путина "ошибкой".

"На сегодняшний день считаю ошибкой, что мы начали. Надо было раньше или быть более подготовленными. Владимира Владимировича обманули, это тысяча процентов. Но если начали, то нужно продолжать", – сказал россиянин.

К слову, ранее Цыганов нашел абсурдную "причину" войны в Украине, связанную с "глобальным сговором" и новым Иерусалимом для евреев. Больше об этом – читайте по ссылке.

Также OBOZ.UA писал, что певица Вика Цыганова устроила истерику на концерте к так называемому дню "воссоединения Крыма с РФ". На пару с мужем она пофантазировала о "сатанистах и рептилоидах", крови предков и выдала еще множество смехотворных заявлений.

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