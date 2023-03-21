''Не подведем косточки стариков'': путинистка Цыганова с мужем устроили пропагандистскую истерику

Российская певица Вика Цыганова, с 2014 года активно поддерживающая агрессию Кремля и путинский режим, устроила истерику на концерте к так называемому дню "воссоединения Крыма с РФ". На выступление она пригласила своего мужа поэта и продюсера Вадима – и с ним на пару пофантазировала о "сатанистах и рептилоидах", крови предков и выдала еще множество смехотворных заявлений.

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Выступление состоялось в российском городе Омске, а самые позорные фрагменты распространили в сети. OBOZREVATEL решил повеселить порцией бреда из уст пропагандистов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Как же эти твари хотели его (Крым. – Ред.) оторвать. Они столетиями мечтают об этом, но слаба у них кишка. Мы не подведем косточки своих стариков, родителей, кровь. Поэтому пока наша пуповина связана с небом, эта гвардия с нами", – начала свое выступление путинистка.

В свою речь певица вложила максимум эмоций, словно подозревая, что на подобном мероприятии выступает в последний раз перед деоккупацией полуострова. Кое-где срываясь на крик, пропагандистка продолжила доказывать слушателям, что оккупанты воюют с "сатанистами", а российские танки скоро будут ехать по Берлину.

Следующим неадекватным спикером стал муж Цыгановой Вадим, подготовивший монолог о "врагах России".

"У меня есть желание, чтобы на этом стадионе больше не было пи**расов, которые продают нашу родину. Мы победим. Другого выхода у нас нет. С нами триединая Русь и с нами Бог", – прокричал поэт, перекрестившись.

Окончательно разуверившись в военно-политическом руководстве своей страны и боеспособности армии, супруги-путинисты прямо заявили, что только Бог может помочь им победить Украину. Для этого россиян призывали собираться вместе и молиться.

"Они прут на Новороссию. Эти земли нам Богом даны, дедами отвоеваны. А туда эти прут – рептилоиды", – добавил Вадим Цыганов.

Больше смехотворных фрагментов концерта смотрите в видео. Осторожно, 18+

Ранее OBOZREVATEL писал, что одиозная путинистка Цыганова выдала, что ее творчество "исцеляет оккупантов с оторванными конечностями".

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