Работал историком, но сменил деятельность на волонтерство: как сложилась судьба мальчика, который стал 'лицом сгущенки'

Многие украинцы хорошо знают и любят сгущенное молоко, на котором изображен портрет белокурого мальчика. Однако не всем известно, кто является брендфейсом лакомства из детства. Как оказалось, на упаковку нанесли изображение Александра Бабича – знаменитого историка из Одессы, а сейчас – волонтера.

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Один из пользователей Twitter рассказал аудитории историю о блондине, лицо которого знакомо каждому из нас. Примечательно, что завод в Первомайске, выпускающий сгущенку, строил дедушка Бабича. На производстве работала вся его семья, а самого мальчика сфотографировали для упаковки товара, сделав звездой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда пришло время определяться с будущей профессией, Александр твердо решил, он хочет стать историком. Мужчина исследовал период оккупации немцами и румынами Одессы и написал об этом книгу. Он также одним из первых работал над рассекреченными документами КГБ.

Недавно он открыл туристическое агентство в Одессе и был признан ученым. Но полномасштабное российское вторжение внесло свои коррективы. Александру пришлось сменить род деятельности, чтобы помогать бойцам ВСУ приближать победу. Бабич стал волонтером: он активно помогает нашей армии в приобретении машин, закупает необходимые медикаменты и оборудование.

Украинцы удивились, узнав такую информацию. "Обожаю эту сгущенку. В детстве мы ее называли "та сгущенка с мальчиком", "Теперь будем знать, что мальчик – наш", "Ого, ничего себе", "Спасибо, что рассказываете такие истории. Это знали только местные. А теперь все", "Вот это топ", – комментируют пользователи Twitter.

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