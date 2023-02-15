''Научились с этим жить'': Вакарчук, вернувшись с фронта, пояснил, что помогает украинским героям оставаться в тонусе

Украинский музыкант Святослав Вакарчук часто посещает горячие точки с концертами, чтобы поднять боевой дух украинским героям. На днях певец вернулся с востока, где идут самые ожесточенные сражения, и рассказал, что мотивирует военных не опускать руки. По его словам, защитники стараются шутить, ведь юмор также лечит.

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О состоянии наших бойцов исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале DW Українською. Фронтмен "Океан Ельзи" не заметил прогрессирующей усталости у героев Украины и подчеркнул, что их спасают мысли о возвращении домой к семье и детям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они физически и морально уставшие, но они научились с этим жить, насколько это возможно. Очень важно, чтобы командиры тщательно отслеживали, кому необходимо восстановление и кого нужно отправлять на отдых. Если ты без перерыва находишься в окопах под обстрелами, месяцами, твоя боеспособность снижается. Нужны ротации, они случаются, наверное, не так часто, как хотелось бы, однако для этого есть определенные обстоятельства", – поделился артист.

Ведущая спросила у певца, чем живут между боями украинские военные, о чем чаще всего общаются. Вакарчук отметил, семья – тема номер один на передовой, ведь политические вопросы герои практически не обговаривают. Им нужно хоть иногда морально отдыхать и не думать об обстановке в стране. Такая перезарядка подарит им силы на новые свершения.

"Семья, политика – фактически нет. В основном быт, юмор, обстановка на фронте. С радостью делятся тем, чем можно, что происходит вокруг, и гордятся своими достижения, как и мы", – рассказал Святослав. Он старается не говорить с бойцами о войне, ведь хочет отвлечь и подарить позитивные эмоции от встречи.

Как недавно писал OBOZREVATEL, Вакарчук назвал песни, которые чаще всего украинские защитники слушают на фронте. Сам музыкант поет такие композиции из своего репертуара – "Эверест", "Коли ми станем собою", "Місто Марії".

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