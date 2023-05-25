'Работа занимала 24 часа в сутки': Мишина призналась, что ее сын до 7 лет жил с бабушкой в Крыму. Фото

Украинская актриса Ксения Мишина стала мамой в 22 года. Так как звезда не была замужем и рассталась с отцом сына Платона еще до его рождения, она понимала, что сама несет ответственность за жизнь наследника. Ей пришлось оставить мальчика на маму, которая проживает в Севастополе, и строить карьеру, чтобы обеспечивать семью.

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Об этом звезда кинематографа рассказала в Instagram-stories. Она отметила, что события "закинули" ее в жизнь, где началась тотальная ответственность и самостоятельность. Роль матери-одиночки подарила Мишиной состояние жертвы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо судьбе за то, что она мне подарила такую прекрасную маму. Сколько бы разногласий у меня с ней не было бы, я всегда знаю, что она была моей подушкой безопасности, относительно моего сына. И пока я взбиралась по своим горам, она помогала мне с сыном", – написала главная героиня "Холостячки", прикрепив кадр с самым близким человеком.

Ксюша не стала скрывать, что Платон до 7 лет жил с ее мамой в Севастополе, ведь артистка работала 24 часа в сутки и не могла быть ответственной за его воспитание. Расстояние и бешеный темп жизни заставили ее чувствовать вину перед единственным ребенком. Она мечтала поскорее забрать мальчика домой.

"Забрать Платона я смогла, когда ему было 7 лет. И именно тогда, когда у меня появилась возможность нанять няню, потому что моя работа занимала 24/7 времени. С этого момента у меня началась серьезная практика над ролью матери. Быть одновременно мамой и папой – это задание не из легких. Но основное личное правила в отношениях с сыном – это не воспитывать, а растить, любить и принимать", – оставила в личном блоге свои мысли звезда "Крепостной".

Недавно OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина нарвалась на хейт из-за публикации видео работы ПВО. Фолловеры писали звезде о том, что она совершила ошибку, причем многие делали это в довольно грубой форме. Все детали читайте в нашем материале.

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