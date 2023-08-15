Пыталась остановить старение: пластический хирург рассказал, как любовница Путина Кабаева обезобразила лицо 'уколами красоты'

Российская гимнастка Алина Кабаева, известная как любовница кровавого диктатора Владимира Путина, во время своего недавнего выхода на публику в Минске шокировала публику изменившимся до неузнаваемости лицом. Спортсменка и вероятная мать сыновей кремлевского вождя, по мнению пластического хирурга Дмитрия Слоссера, пыталась сохранить свою молодость при помощи гиалуроновой кислоты, но в итоге лишь изуродовала собственную внешность.

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Так, по словам специалиста, подобные "уколы красоты", которыми, очевидно, злоупотребляла Кабаева, не всегда приводят к желаемому результату, но очень часто обладают множеством негативных эффектов. Все они и отразились на лице путинской пассии. Об этом Слоссер рассказал в программе "Аргументы".

"Начнем с того, что она выглядела как все гимнастки, достаточно по-детски. Мы не удивляемся, потому что есть такое предположение, что диктатор неравнодушен именно к детям. Но в случае Кабаевой, конечно, я думаю, что она проводила операции. Но именно операции инъекционные, она пользуется препаратом гиалуроновой кислоты", – поделился своим экспертным мнением пластический хирург.

На свежих кадрах, сделанных в Минске, у Кабаевой заметно "поплыло" и опухло лицо. Интернет-пользователи даже прозвали ее "клоном" своего суженого и "Путиным в юбке". Слоссер отмечает, что у гимнастки от природы широкое лицо, а проводимые любовницей президента-оккупанта инъекции в комплексе с возрастными изменениями сыграли с ней злую шутку.

"У нее генетика людей, у которых широкая кость и широкое лицо, поэтому, я думаю, наступили какие-то возрастные изменения. К сожалению, мы все не остаемся в том виде, в котором были в 13 лет. Меняется структура кости и другие ткани. И поэтому, если на всем этом фоне добавить немножко гиалуроновой кислоты, это где-то с полкилограмма, вы получите луноликую красавицу", – прокомментировал пластический хирург.

Он также отметил, что Кабаева, вероятно, не делала серьезных пластических операций, а лишь злоупотребляла "невинными" уколами. Однако они оказались не столько эффективными, сколько вредными, безвозвратно изуродовав внешность олимпийской чемпионки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент РФ не признает собственных детей, а Кремль всячески отрицает любую информацию о наследниках диктатора. Так, помимо двоих дочерей от первого брака и одной внебрачной дочери, у Путина, по словам иностранных и российских журналистов, есть еще сыновья от Алины Кабаевой. Подробнее о них – читайте в нашем материале.

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