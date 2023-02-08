Пять знаменитостей, которые воспитывают приемных детей: их путь к счастью был трудным

Несмотря на сложные рабочие графики, постоянные съемки, гастроли и мероприятия, герои нашей подборки успевают воспитывать не только родных детей, но и дарить свою любовь приемным. Стоит отметить, звезды редко когда упоминают об усыновлении, так как не хотят, чтобы их сыновья и дочери чувствовали себя обделенными. Своими поступками селебрити вдохновляют и других на добрые помыслы.

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OBOZREVATEL вспомнил какие знаменитости, кроме Анджелины Джоли, Мадонны и Николь Кидман растят приемных детей. Они решили подарить малышам счастливую жизнь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Шарлиз Терон

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон в 2012 году усыновила мальчика родом из Южной Африки, который получил имя Джексон. Спустя три года она взяла еще одного приемного ребенка, только уже из Америки – дочь Августу. В апреле 2019 года голливудская звезда рассказала, что ее сын считает себя трансгендером.

2. Лайонел Ричи

Американский поп-исполнитель Лайонел Ричи взял себе маленькую Николь, когда ей было всего 4 года. Селебрити отметил – ее родители (друзья певца) испытывали финансовые трудности. В сентябре 2015 года в интервью Пирсу Моргану вокалист рассказал, что ему потребовалось очень мало времени, чтобы полюбить нового члена семьи и считать ее своей дочерью. Кроме того, у Ричи также есть двое биологических детей: София Ричи и Майлз Брокман Ричи.

3. Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун в 2000 году вместе с супругом усыновила мальчика Роэна Джозефа Бронштейна. В 2003 году ее муж подал на развод и опекунство над ребенком было присуждено отцу. После чего в 2005 году бывшая модель решила усыновить еще одного мальчика – Лэрда Вонна Стоуна. На этом Шэрон не остановилась и ровно через год привела своим детям брата - Куинна Келли Стоуна. Сейчас американка проживает с тремя мальчиками в Западном Голливуде.

4. Кейт Бланшетт

Австралийская актриса Кейт Бланшетт в 2015 году объявила, что у ее трех сыновей будет сестра – Эдит Вивиан Патриша Аптон. Звезда проживает с супругом Эндрю Аптоном, наследниками Джоном, Романом, Игнатиусом и маленькой Эдит.

5. Сиа

Австралийская певица Сиа только в 2020 году призналась, что годом ранее она усыновила двух мальчиков-подростков. Впервые знаменитость заговорила о своих планах иметь приемных детей после выхода документального фильма Foster от HBO. Тогда исполнительница хотела взять на воспитание 16-летнего Дэсани. Как рассказала артистка в одном из интервью, пережить карантин с детьми ей было довольно сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL немного ранее, некоторые мировые знаменитости стеснялись своего отражения в зеркале, потому решили взять себя в руки и кардинально измениться. Ребел Уилсон, Адель и Экшн Бронсон сбросили более 35 килограммов, удивив поклонников.

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