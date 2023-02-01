Их не узнать! Шесть звезд, которые рекордно похудели: фото до и после

Чтобы быть любимчиком публики мало иметь идеальный голос, пластичное тело или искрометный юмор, нужно еще и роскошно выглядеть, чтобы удерживать внимание аудитории, а также не комплексовать на сцене. Успешен и талантлив? Будь добр, следи за своим телом. Многим знаменитостям приходится прикладывать массу усилий, всю жизнь сидеть на диетах и ходить в тренажерные залы, чтобы соответствовать запросам поклонников.

Видео дня

OBOZREVATEL решил вспомнить, какие мировые звезды похудели настолько, что фанаты перестали узнавать их на улице. За этими изменениями стоит не один год колоссальных усилий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Адель

Кардинальные перемены с 34-летней британской певицей Адель начали происходить еще в 2019 году. Тогда знаменитость приняла решение разойтись с мужем и взять себя в руки, скинув лишний вес. Легенда придерживалась диеты sirtfood, занималась тяжелой атлетикой и пилатесом. За два года селебрити смогла похудеть на 45 килограммов.

Джессика Симпсон

Американская певица Джессика Симпсон сильно прибавила в весе во время беременности. Но как только вокалистка родила, она смогла привести себя в порядок и буквально за год скинуть 45 килограммов.

Ребел Уилсон

Австралийская актриса и стендап-комедиантка Ребел Уилсон организовала себе "год здоровья", в течение которого похудела почти на 35 килограммов. В ноябре 2020 года артистка пошла на "Шоу Дрю Бэрримор", где призналась: "Последние несколько лет я называла свои года. У меня был "год веселья", "год любви", а в этом году будет "год здоровья". Раньше я путешествовала по всему миру, летала повсюду и ела тонны сахара. Это было своего рода моим пороком. Я сладкоежка, люблю десерты".

Келли Осборн

Дочь легендарного рокера Оззи Осборна Келли всю свою жизнь сидела на диетах. Она худела, снова набирала вес, худела и набирала. Но во время пандемии коронавируса звезда сбросила 39 килограммов и сделала резекцию желудка. Сейчас 38-летняя исполнительница выглядит как минимум на 10 лет младше.

Экшн Бронсон

Американский рэпер, писатель и шеф-повар Бронсон похудел на 57 килограммов. В 2019 году жена звезды родила ему сына, что и побудило мужчину заняться своим здоровьем. В марте того же года рэпер начал тренировки, которые включали бокс и берпи. "Это путешествие началось очень давно. Я родился тяжелым. Я был тяжелым ребенком. Эта трансформация давно назрела",– сказал исполнитель в одном из интервью.

Дженнифер Хадсон

Американская актриса и певица Дженнифер Хадсон еще в 2011 году сбросила 36 килограммов. "Я готовлю всю еду дома. Когда я тренируюсь, мне нравится то, что я делаю. Я не верю в переутомление. Все дело в самомотивации, потому что вы можете иметь всех тренеров и все деньги в мире, но если у вас нет такого мышления, вы не изменитесь", – сказала селебрити в интервью Опре Уинфри.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядели бы знаменитости, если бы не делали пластику. В нашу подборку попала Донателла Версаче, Деми Мур, Шер, Микки Рурк, Мадонна, Бритни Спирс, Джоселин Вильденштейн и Голди Хоун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!