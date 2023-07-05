Пять знаменитостей, которые отдали своих детей на усыновление. Фото

В жизни всемирно известных персон есть огромное количество скелетов в шкафу. Рано или поздно все темные эпизоды из биографии публичных людей становятся известны на широкие массы. Так, есть знаменитости, которые по определенным причинам были вынуждены отказаться от собственных детей – отдать их на усыновление в чужие семьи или приют.

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Одни решились на такой поступок в непростой период своей жизни, осознавая, что ребенку будет лучше в более состоятельной и "правильной" семье, а другие – не хотели вредить карьере, которая только-только набирала обороты. О некоторых таких случаях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Альберт Эйнштейн

В 1902 году Милева Марич – избранница Альберта Эйнштейна – родила девочку. Первые месяцы своей жизни она провела с бабушкой и дедушкой по линии матери. А вот родители-ученые не могли забрать ее к себе. Денег на проживание и так едва хватало, собственного жилья они не имели, а научная карьера не приносила тех доходов, которые могли бы позволить обеспечить ребенку нормальное детство, да еще и забирала практически все время. Именно поэтому Эйнштейн и его на тот момент еще незаконная супруга приняли решение отдать ребенка на усыновление.

Это было сделано якобы в интересах девочки, поскольку приемные родители могли дать ей все то, чего не могли родные. Об этом эпизоде из жизни выдающегося физика стало известно лишь в 1997 году. Тогда же исследователи нашли письма, по которым вычислили, что дочку назвали Лизерль. О ее судьбе ничего неизвестно, однако, по одной из версий, она умерла от скарлатины.

Кларк Гейбл

Зрители знают актера по роли в фильме "Унесенные ветром". Будучи женатым, Гейбл начал встречаться со своей коллегой по съемочной площадке Лореттой Янг. Молодая актриса в скором времени забеременела. Она тщательно скрывала живот и никому не говорила о будущем пополнении. Вскоре Янг родила девочку, после чего вместе с ее звездным отцом решилась отдать кровинку в приют.

Этот поступок не давал актрисе покоя. В итоге, спустя 19 месяцев она приехала в приют и удочерила собственную дочь. Что же касается Гейбла, то он никогда не признавал своего ребенка и не виделся с ней.

Кейт Малгрю

Кейт Малгрю наиболее известна благодаря ролям капитана Кэтрин Джейнвэй в телесериале "Звёздный путь: Вояджер" и Галины "Рыжей" Резниковой в сериале Netflix "Оранжевый – хит сезона". В 1997 году она узнала, что беременна, но делать аборт не захотела. Выходить замуж за отца будущего ребенка актриса тоже не желала, а поэтому сразу после родов решилась отказаться от малыша. Девочку воспитывали приемные родители, однако в 2001 году Малгрю все же встретилась с ней.

Джонни Митчелл

Популярная рок-певица канадского происхождения забеременела еще во время обучения в старшей школе. Тогда Митчелл сама еще была ребенком, но все решилась на роды. После первых месяцев материнства девушка осознала, что совершенно к этому не готова, так что через время отдала дочь на удочерение. После этого исполнительница принялась активно развивать карьеру. Ее интересовали только музыка и слава, а дела семейные отошли совсем на другой план. В 1997 году артистка все же вспомнила о дочери и публично объявила о ее поисках. Девочка и ее биологическая мать воссоединились и даже смогли построить хорошие дружеские взаимоотношения.

Линда Лавлейс

Линда Лавлейс – легенда порноиндустрии. Она выросла в очень строгой семье и даже планировала принять монашеский постриг, но в жизни случилась любовь. 19-летняя красавица встретила кинематографиста Чака Трейнора, за которого вышла замуж через неделю после знакомства. Пара начала пропагандировать семейный обмен партнерами и групповой секс, а через три месяца Лавлейс узнала о беременности. Сразу после рождения ребенка актриса отдала его в приют по рекомендации собственной матери. Годы спустя Линда пыталась найти сына, но ей это так и не удалось.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые воспитывают пять и больше детей. В список попали Мадонна, Кевин Костнер, Брюс Уиллис и другие. Все подробности – в нашем материале.

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