Пять знаменитостей, которые бросили университет ради мечты: это принесло им славу

Звезды и их успехи нередко становятся мотивацией и вдохновением для фанатов. Их усердный труд ради достижения поставленных целей и славы ставят для себя в пример многие люди. Правда, порой, путь знаменитостей отличается от классического "правильного". Так, например, некоторые иконы в мире телевиденья, кинематографа, бизнеса и других сфер, будучи студентами, бросали университеты, дабы учеба не помешала их мечте.

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К примеру, Стив Джобс, построивший могущественную империю и самый дорогой бренд на планете из ныне существующих, бросил гуманитарную школу в Орегоне после первого же семестра обучения. Об этом и других примерах читайте в материале OBOZREVATEL.

Стив Джобс

Его называют человеком, изменившим мир. Однако родителям не удастся привести сооснователя Аpple в пример своим детям со словами: "Хочешь быть таким же успешным, как Стив Джобс, нужно хорошо учиться". Ведь изобретатель бросил учебу в гуманитарной школе, проучившись всего семестр. Позже, на выпускном вечере в 1991 году, он объяснит это так: "У меня просто закончились деньги".

Опра Уинфри

В 1975 году будущая медиа-магнат и филантроп ушла из Университета штата Теннесси на работу на телевидении, не доучившись до конца четырехлетнего курса. Десятилетие спустя, запустив свое ток-шоу и получив номинацию на премию "Оскар", Уинфри возобновила учебу. Она окончила Университет штата Теннесси в 1986 году.

Брэд Питт

Оскароносный актер и продюсер Брэд Питт, наверняка, очень уперт, раз достиг мировой славы. Однако в учебе звезде этого качества не хватило. Он ушел из университета Миссури всего за две недели до выпуска. "Я просто почувствовал, что с меня хватит. Я покончил с этим. Я знал, куда хочу поехать", – поделился позже "несостоявшийся журналист".

Стивен Спилберг

Режиссер, чье имя известно во всем мире, бросил учебу в Калифорнийском университете Лонг-Бич в конце 1960-х годов, чтобы следовать своей мечте. Получив три премии "Оскар", как и в случае с Опрой, режиссер блокбастеров возобновил учебу и получил степень бакалавра в Лонг-Бич в 2002-м.

Мадонна

Однажды, в программе American Bandstand в 1983 году, певица назвала себя "знаменитой выпускницей средней школы", но на самом деле она бросила колледж. Согласно данным Мичиганского университета, поп-икона училась в школе "Большой десятки" в течение двух лет, прежде чем переехать в Нью-Йорк и стать легендой мировой музыки.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые выросли в нищете. Они испытали на себе тяжело детство, но не сдались и "выбились в люди".

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