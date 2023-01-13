Пять знаменитостей, которые выросли в нищете, но прославились на весь мир

Сейчас у них есть все – армия поклонников, огромные гонорары, суперкары, яхты, шикарные особняки, слава и популярность. Но герои нашей подборки не понаслышке знают, что такое спать на неудобной кровати, делить последний кусок хлеба с родственниками, попасть в дурную компанию, которая тянет тебя на дно.

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OBOZREVATEL расскажет поразительные факты о знаменитостях, которые испытали на себе тяжело детство, но не сдались и "выбились в люди".

Джим Керри

Один из главных комиков планеты не может похвастаться счастливой юностью. Его отец работал охранником на заводе, а мать из-за редкой формы невроза присматривала за хозяйством. Актеру вместе с братом и сестрами приходилось мыть туалеты, чтобы заработать хоть какие-то копейки на ужин. Кроме того, Джим с родителями некоторое время жил в старом автофургоне, так как его семью выселили из дома за неуплату налогов. Но благодаря своему таланту и силе духа артист смог выбраться из пропасти и стать легендой.

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер провел все свое детство в неблагополучном районе. Своими глазами он видел грабежи и убийства, которые так любят показывать в боевиках. Мама Леонардо ходила на несколько работ, возвращалась домой поздно ночью и практически не проводила времени с сыном. Бедное детство подкрепило желание будущей звезды изменить ситуацию и иметь счастливое будущее. Уже в 14 лет он решил стать актером, начал посещать пробы, которые внушили ему уверенность в себе.

Опра Уинфри

Опра Уинфри с юных лет знает, что жизнь не такая простая, как кажется. В раннем возрасте американская телеведущая подвергалась сексуальному насилию и даже забеременела. У девочки случился выкидыш, после чего ее отправили в дом к отцу, который настоял на получении образования. Сейчас Опру называют одной из самой влиятельных женщин мира. Все, что она имеет, звезда добилась своим трудом, так как неблагополучные родители вряд ли смогли бы дать ей желаемое.

Джоан Роулинг

До написания серии книг о Гарри Поттере британская писательница была матерью-одиночкой, живущей на государственные выплаты, которых не хватало даже на пропитание. Однажды в интервью она сказала: "20 лет назад я голодала, потому что еды хватало только для моей дочери. Я помню дни, когда буквально не было денег. Тогда я бы сделала все, чтобы получить работу".

Стивен Кинг

Король ужасов не мог похвастаться роскошной жизнью в юности. Родители американского писателя разошлись, а его матери приходилось использовать весь ее скромный заработок на заботу о бабушке. Кинг с ранних лет начал писать короткие рассказы и зарабатывать хоть какие-то средства для проживания. Хоть Стивен никогда не жаловался на свою жизнь, но он не отрицает, что именно тяжелые времена вдохновили его стать известным, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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