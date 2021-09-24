Пьяного Николаса Кейджа перепутали с бомжом. Скандальное видео

Известного 57-летнего американского актера и кинорежиссера Николаса Кейджа перепутали с бомжом. Знаменитость в состоянии сильного алкогольного опьянения ходил по ресторану босым, из-за чего его выгнали.

Инцидент произошел в одном из заведений Лас-Вегаса 13 сентября, пишет The Sun. Актер пришел в домашней одежде и тапочках, которые вскоре снял (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Николас пытается общаться с женщиной, попросившей его покинуть ресторан.

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Очевидцы отмечают, что вероятнее всего актера приняли за бездомного. По словам свидетелей, он стал агрессивно себя вести, кричать и пытался выйти на конфликт с персоналом.

Вскоре звезду принялся выводить охранник, однако Кейдж попытался вернуться в заведение. Его попытки увенчались неудачей.

Коротко о знаменитости:

Американский актёр, кинорежиссёр и продюсер Николас Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Он прославился благодаря ролям в фильмах "Без лица", "Воздушная тюрьма", "Покидая Лас-Вегас", "Призрачный Гонщик", "Знамение" и другие.

Актер был женат на Патрисии Аркетт. С ней прожил шесть лет, после чего они развелись. Второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, певице Лизе Мари. Они расстались спустя почти 4 месяца отношений.

Третьей женой Кейджа стала официантка Элис Ким. У них родился сын Кал-Эл. В январе 2016 они расстались.

Также Николас строил отношения с Эрикой Койке, однако они расстались в июне 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Николас Кейдж женился на 26-летней японке Рико Шибату. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе.