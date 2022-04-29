Путину хлопали стоя. Невзоров показал видео, в котором увидел скорую смерть России

Российский журналист Александр Невзоров, известный критикой преступного режима Владимира Путина, показал кадры первой встречи главы РФ с членами Совета законодателей, состоявшаяся во вторник, 27 апреля. Он отметил, что лидера страны-агрессора встречали и провожали стоя с аплодисментами, после "намека на ядерный удар по Западу".

Соответствующий пост Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале. Отметим, Путин заявлял, что задачи "специальной военной операции" в Украине "будут безусловно выполнены", а также пообещал "молниеносные удары" по странам, поддерживающим нашу страну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Печально. Наблюдается все более обширный некроз системы. В организме власти живых "клеток" больше нет. Уже начинается стадия чистого гитлеризма. По всем симптомам – болезнь страны смертельна, выздоровление невозможно.

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Остаётся только один вопрос – погибнет Россия одна, или все-таки утащит в смерть и весь остальной мир?", – написал Невзоров.

Напомним, что Невзоров ранее посылал "в задницу" правительство России за то, что те признали его иноагентом. Оппозиционер отметил, что ему безразлично, какие наименования ему дадут, заявив что войну РФ все равно проиграет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Невзоров предложил американскому мыльярдеру Илону Маску вслед за социальной сетью Twitter приобрести Россию.