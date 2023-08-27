В Эстонии отменили концерт подсанкционной певицы-путинистки Анны Нетребко

В ноябре этого года в столице Эстонии Таллине должен был состояться концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, которая известна не только своим творчеством, но и дружбой с кровавым диктатором Владимиром Путиным. Сначала выступление артистки несколько раз переносили, однако теперь стало известно о его отмене.

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Соответствующая информация появилась на сайте компании по продаже билетов в Эстонии Piletilevi. Кроме того, событие пропало с официального сайта путинистки.

Выступать в Эстонии Нетребко должна была не сама, а со своим супругом, а по совместительству коллегой из Азербайджана Юсифом Эйвазовым. Их концерт был запланирован еще на апрель 2021 года. Из-за пандемии его перенесли на апрель 2023-го, а затем на 14 ноября этого года.

Однако теперь под афишей на сайте появилась следующее обращение: "Уважаемый покупатель, сообщаем, что концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, запланированный на 14 ноября 2023 (перенос с 16.04.2021, потом 05.04.2023) в Таллине, отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на тот счет, с которого они были куплены".

Это шоу должно было стать первым общим в карьере супругов. Его организовывала немецкая компания BA Management GmbH в Alexela Concert Hall.

Концерты подсанкционной певицы отменяют далеко не первый раз. Совсем недавно, 17 августа, стало известно о том, что запланированное на 16 октября выступление Нетребко в Праге, Чехия, также не состоится.

Отметим, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании в 2012 году. В 2014-м она поддержала действия Кремля, пожертвовав миллион рублей на восстановление театра "Донбасс Опера" в оккупированном Донецке. А после полномасштабного вторжения подруга Путина вдруг "переобулась" и выступила против войны, но ей никто не поверил.

Напомним, Нетребко отказали в выступлениях на европейских и американских площадках вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако только 4 августа 2023 года артистка решила подать в суд на Метрополитен-оперу. Исполнительница хочет отсудить у театра сотни тысяч долларов и уже подготовила слезливую речь о своей душевной боли.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Людмила Монастырская заменила Нетребко на сцене Метрополитен-оперы, куда вышла с украинским флагом под громкие овации.

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