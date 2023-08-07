Путинистка Бабкина похвасталась отдыхом в оккупированном Крыму, называя его российским: украинцы поставили ее на место

Известная российская певица Надежда Бабкина, которая активно поддерживает кровавый путинский режим и воспевает террористическую войну в Украине, нагло похвасталась отдыхом в оккупированном Крыму. Путинистка, следуя всем канонам кремлевской пропаганды, называет аннексированный украинский полуостров российским и радуется возможности проводить там лето.

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Фотографиями с курорта фанатка войны и ненавистница Украины поделилась на личной странице в Instagram. Z-патриоты принялись расхваливать артистку, однако к ней в профиль зашли и некоторые украинцы, чтобы напомнить, чей Крым на самом деле.

"Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", – выдала в описании к снимкам с ресторана пропагандистка.

Россияне в комментариях пишут о том, что Крым якобы "всегда принадлежал России". А украинцы тем временем отвечают и им, и одиозной певице: "Скоро это закончится".

Также комментаторы из Украины посоветовали артистке попрощаться с полуостровом, поскольку скоро въезд ей туда, как и другим гражданам страны-террористки, будет навсегда воспрещен.

А недавно Бабкина также похвасталась поеданием в Крыму вареников – украинского национального блюда. Вся в сметане и масле путинистка вызвала отвращение даже у своих соотечественников, которые писали ей: "Противно смотреть на вас".

Ранее Бабкина устроила оккупантам-казакам смехотворный концерт. Она сплясала и спела перед террористами, а напоследок дала совет, как не умереть на фронте в Украине. Подробности – по ссылке здесь.

Опальная певица также размечталась о победе России в войне, хотя точно знает, что украинцы россиян не ждут. Об этом она сама рассказала в одном из интервью, когда нагло назвала уничтожение Мариуполя "неприятностью".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бабкина описала свой единственный визит в Мариуполь, где позировала, улыбаясь, на фоне драмтеатра, который уничтожили оккупанты, сбросив бомбу.

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