Британец, фронтмен группы Pink Floyd и любитель "русского мира" Роджер Уотерс, поддержавший Россию в войне против Украины, обвинив в ней США и непосредственно Джо Байдена, оскандалился обращением к россиянам с благодарностью за (кровавую!) победу над нацистами во Второй мировой войне. Он в своем обращении преподнес страну-агрессора чуть ли не до небес похвалой, но забыл, как выступал в Германии в костюме в нацистском стиле.

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По привычному сценарию, россияне, услышав, что иностранец уделил им внимание, начали восхищаться и возвеличивать Уотерса. Они под соответствующей новостью в росмедиа назвали его "одним из немногих трезвых людей на Западе", "своим слоном" и "американцем здорового человека", хотя у него есть британское гражданство и он не живет в США.

В общем, речь Уотерса была сплошной похвалой россиян. Стоит отметить, что люди, которые приложили руку к победе Советского Союза во Второй мировой войне, вряд ли увидят это обращение либо из-за возраста, либо из-за отсутствия в живых. Поэтому британец только сделал свой вклад в укрепление культа войны в РФ и порадовал тех, для кого смысл жизни – это "деды воевали".

К слову, обращался он именно к россиянам, хотя большая часть людей, участвовавших в кровавых действах, были другой этнической принадлежности: украинцы, белорусы, грузины, молдаване, крымские татары, азербайджанцы и т.д.

"Я особенно заинтересован в том, что я говорю с хорошим народом России, которого мы до сих пор по-настоящему не поблагодарили за победу над немцами во Второй мировой войне, за победу, которая обошлась ему в 22 миллиона жизней. Спасибо! Мы благодарим вас, люди России, за эту огромную жертву, которую вы совершили. И нет, мы не победили войну в D-Day [высадка войск в Нормандии]. Вы победили войну на Восточном фронте. Вы! Это были вы, россияне. Спасибо", – сказал фронтмен Pink Floyd.

Из-за его вышеупомянутого выступления в костюме с нацистской символикой в Берлине, Германия, в прошлом году власти страны возбудили уголовное дело. Музыканта обвинили в разжигании ненависти и начали расследование по подозрению в подстрекательстве людей.

Известно, что в Германии запрещена нацистская символика и подобная униформа, поэтому неудивительно, почему Вотерса привлекли к ответственности. По словам полиции, образ британца "может одобрять, прославлять или оправдывать насильственное и своевольное правление нацистского режима способом, оскорбляющим достоинство жертв и тем самым нарушающим общественный порядок".

Напомним, Роджер Уотерс ранее подчеркивал, что президент Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий, которые в течение нескольких лет были четко обозначены РФ". Также он удивил мир, сказав, что если Украина не прекратит войну на условиях Путина, нам придется сражаться до последней человеческой жизни.

В частности, певец является фигурантом базы "Миротворец" за пророссийские взгляды еще с 2018 года.

Ранее OBOZ.UA писал, какие еще мировые звезды, кроме Роджера Уотерса, продались России. Они с удовольствием поддержали РФ в войне против Украины, а некоторые даже ездили на встречи с Путиным.

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