Путинист и 'диванный эксперт' Олег Газманов прокомментировал арест Павла Дурова и предупредил россиян о 'смертельной опасности'

Российский певец Олег Газманов, публично поддерживающий войну в Украине и агрессивную политику Владимира Путина, выдал бред о "реальной" причине задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже. По словам пропагандиста, это произошло якобы из-за того, что программист является россиянином по национальности.

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Исполнитель уверен: инцидент казалось бы стал подтверждением того, что наличие гражданства стран Европы не спасет от неприятностей "выходцев" из РФ. "Все равно он – россиянин для них", – сказал Газманов в разговоре с пропагандистами, добавив, что ему досадно слышать такие новости.

Певец продолжил, что запрет Telegram словно станет "трагическим" для российских чиновников, ведь именно благодаря соцсети их разговоры "невозможно прослушать": "У нас этого инструмента не будет, потому что, я думаю, его дожмут там, в тюрьме".

В качестве протеста Газманов призвал своих коллег-путинистов "отказаться от поездок в западные государства". "Пора уже всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно", – считает он. Сам артист, как пишут росмедиа, уже давно перестал быть туристом так называемых "недружественных стран", отдав предпочтение "элитным" российским курортам.

Напомним, 24 августа разработчика и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Россиянин попал в руки французских правоохранителей сразу после приземления на частном самолете.

Резонансная новость сразу посеяла панику среди россиян. Власти РФ, горе-военкоры и рупоры кремлевской пропаганды заявили о несправедливости к программисту. Все из-за страха того, что французские следователи все же получат доступ к платформе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Павлу Дурову во Франции продлили срок содержания под стражей на 48 часов. Подробности – в нашем материале.

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