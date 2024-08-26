Павлу Дурову во Франции продлили срок содержания под стражей на 48 часов – AFP

Французские судебные органы в воскресенье, 25 августа, продлили срок содержания основателя Telegram Павла Дурова под стражей еще на 48 часов. Он был арестован в аэропорту Ле-Бурже около Парижа вечером 24 августа.

Видео дня

Об этом пишет издание AFP со ссылкой на источники. Согласно законодательству страны, период задержания перед допросом может занять максимум 96 часов.

После этого судья должен принять решение об освобождении Дурова или предъявить обвинение и заключить его под стражу.

"По словам источника, близкого к следствию, следователь, ведущий дело, продлил срок содержания под стражей 39-летнего Дурова вечером в воскресенье. Этот начальный период задержания для допроса может длиться максимум до 96 часов. Когда эта фаза задержания истекает, судья может принять решение освободить его или предъявить обвинения и оставить под стражей", – пишут журналисты.

Источник AFP сообщил, что министерство юстиции Франции (OFMIN) выдало ордер на арест Дурова в рамках предварительного расследования преступлений, включая мошенничество, незаконное обращение наркотиков, кибербуллинг, организованную преступность и пропаганду терроризма. Его якобы обвиняют в том, что он не принял меры по прекращению преступного использования его платформы.

39-летний россиянин Павел Дуров, разработчик и владелец мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Парижа Ле-Бурже около 20:00 24 августа. Он был задержан сразу после посадки его частного самолета. В этот момент он находился в сопровождении охранника и женщины.

Задержание Дурова спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военкоры" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в компании Telegram на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!