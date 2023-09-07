Лайма Вайкуле назвала Зеленского самым популярным человеком мира и объяснила, почему Галкин должен стать президентом России

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Артистка была знакома с ним еще в период его телевизионной и комедийной деятельности. Как призналась звезда, Зеленский всегда был приятен ей как человек, но теперь она им восхищается.

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Вайкуле считает, что выдержать такие испытания и с достоинством руководить страной, охваченной террористической и кровопролитной войной, смог бы далеко не каждый человек. Своим мнением исполнительница поделилась в интервью "24 каналу".

"Нет такого человека в мире, который хотел бы быть сейчас на месте вашего президента, господина Зеленского. Это только особая сила характера и образованности, и ума, и здоровья должны быть у человека, который может это выдержать. Ему не позавидуешь. Я просто восхищаюсь силой его духа. В такой ситуации так держаться. Это так страшно", – прокомментировала Вайкуле.

При этом певица предполагает, что украинскому гаранту довольно непросто переживать происходящее, ведь в прошлом он был артистом, а творческие люди, как подметила знаменитость, "более уязвимы".

"И все же господин Зеленский был актером. Значит, в нем много эмоций, много чувствительности. Люди, которые связаны со сценой, они более уязвимы. И то, как он себя сегодня ведет – я восхищена. Это на сегодня самый популярный человек в мире. Он всегда мне был приятен, а сейчас я им восхищаюсь", – добавила вокалистка.

Проводя параллели, Вайкуле предполагает, что достойным президентом России смог бы стать юморист и шоумен, а по совместительству ее близкий друг Максим Галкин. Она считает, что это человек, которому бы удалось искренне извиниться перед украинским народом и попытаться исправить ошибки своего предшественника-диктатора.

"Человек, который в самом начале был против войны. Не потом когда-то, а с самого начала. Человек, который мог бы приклонить колено и извиниться. Это должен быть умный, талантливый, неординарный человек. И такой, например, Максим. На мой взгляд, это именно такой человек, который знает много языков, который образованный, который сочувствует, у которого прекрасные дети и которых он прекрасно воспитывает. Почему нет?" – поделилась своим мнением певица.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вайкуле высказалась о кремлевском шуте Илье Резнике, который ранее писал для нее, а также для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и многих других хиты. Сейчас же поэт-песенник сочиняет оды для кровавого российского диктатора Владимира Путина, и Вайкуле считает это противным. Она назвала путиниста "подлизой", который откровенно пытается выслужиться перед властью.

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