''Путин смотрел фильм со мной'': украинская актриса Мила Сивацкая объяснила, почему снималась в РФ. Видео

Популярная украинская актриса Мила Сивацкая три с половиной года жила и работала в России. Там она снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь" от компании "Уолт Дисней Компани СНГ". Последний, к слову, смотрел и даже комментировал президент-диктатор Владимир Путин, что артистке на тот момент, в 2017 году, казалось очень почетным и престижным.

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Сейчас Сивацкая жалеет об ошибках прошлого, но признается – за работу в России ей не стыдно. Говорит, что была несознательной и думала о своей карьере, но после полномасштабного вторжения многое переосмыслила. Размышлениями актриса поделилась в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

После выхода российской киноленты о богатыре, где Мила сыграла одну из главных ролей, она похвасталась в соцсетях, что фильм посмотрел "сам" Путин.

"Я выставляла в сторис. Недавно чистила ленту, наткнулась на этот пост и подумала: Мила, какая ты глупая была. Путин посмотрел этот фильм и дал комментарий об этой сказке. Сейчас мне очень жаль за это... Если бы не было жаль, я бы, наверное, не сидела здесь, а когда началась война, уехала бы куда-нибудь. Но я этого не сделала, я осталась здесь, я извинилась, я помогаю. Я никуда не выезжала", – честно ответила артистка.

Сивацкая объясняет, что согласилась на работу в стране-агрессоре уже после 2014 года, поскольку иначе смотрела на мир, а ко всему прочему съемок в Украине у нее не было.

"Я не чувствую стыда, что когда-то работала в России, потому что вот так получилось – я была несознательной, я иначе смотрела на мир. В Украине на тот момент не снимали кино. Его очень мало. И сейчас снимают, но его мало, а актеров очень много. Я хотела научиться играть, потому что я же не училась на актерском. Я пошла в Карпенко – меня не взяли. В какой театр меня возьмут?... Москва производила впечатление, потому что у нас снимался один фильм, а у них таких 20. То есть у тебя был шанс туда попасть", – призналась знаменитость.

В такой несознательной позиции актрисы сыграло роль то, что она росла в сросийщеной среде – музыка, кино и культура в целом были либо российскими, либо "смешанными". А когда Мила уже оказалась в Москве, то даже поддалась влиянию пропаганды, хотя со временем все же поняла, насколько она абсурдна.

"Российское информационное пространство моделирует поведение многих людей. Я поддалась влиянию, хотя всегда твердо знала, что я украинка, что я люблю свой дом, я всегда сюда возвращалась и тут жила", – рассказала Сивацкая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после полномасштабного вторжения Сивацкая оборвала любые связи со страной-агрессором, в то время как ее российские коллеги начали выступать за преступную и кровопролитную войну. Впрочем, нашлись и те, кто адекватно расценил ситуацию и поддержал Украину. Подробнее о том, как актеры, с которыми работала Сивацкая, отреагировали на войну – читайте в нашем материале.

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