Мила Сивацкая рассказала, кто из российских коллег поддержал ее после полномасштабного вторжения, а кто выступил за войну

Популярная украинская актриса Мила Сивацкая прославилась благодаря съемкам в российских проектах, среди которых: сериал "Гранд", фильм "Последний богатырь" и многие другие. После полномасштабного вторжения звезда оборвала любые связи со страной-агрессором, в то время как ее российские коллеги начали выступать за преступную и кровопролитную войну. Впрочем, нашлись и те, кто адекватно расценил ситуацию и поддержал Украину.

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Об общении с российскими актерами после 24 февраля 2022 года Сивацкая рассказала в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM. Она отметила, что изначально пыталась достучаться до всех коллег из страны-террористки, чтобы те поспособствовали окончанию войны, однако спустя буквально месяц поняла, что это бесполезная трата времени.

"Много кто написал: "Как ты?", но спустя месяц все продолжили жить своей жизнью. Я просто понимаю, что мы в разных вселенных и мне не о чем говорить с этими людьми. Саша (Александр Соколовский – ред.) выставил в Instagram флаг России. Меня очень бомбило, я ему пишу: "Чувак, что это вообще такое?" Мы с ним в кадре целовались два года, а он флаг РФ публикует. Отвечает мне: "Я что не имею права любить свою страну?". Я ему пишу: "Имеешь, но может ты не будешь выставлять флаг в то время, пока умирают дети, которые смотрели с тобой сериалы". Он отмолчался и я от него просто отписалась. Так было со многими", – прокомментировала Сивацкая.

Стоит отметить, что Александр Соколовский прославился благодаря сериалу "Гранд", который является продолжением "Отеля Элеон", а также сериалу о хоккейной команде "Медведи" под названием "Молодежка", который транслировали в Украине, где он пользовался большой популярностью.

Среди тех, кто поддержал Сивацкую, – ее агент, а также актриса из "Гранда" Елизавета Кононова. Всего таких людей, как отметила артистка, можно пересчитать на пальцах одной руки.

"Меня очень поддержал мой агент. Мы разговаривали за 4 часа до начала полномасштабной войны, мне нужно было ехать в Москву. Я говорила: "Извини, но мне кажется, что что-то будет". Она меня убеждала в обратном, а с утра написала: "Ты была права". Есть еще Елизавета Кононова с "Гранда". Единственный человек, которому вообще ничего не нужно было объяснять. Она осталась там и продолжает говорить о войне. Я ей благодарна за храбрость и какую-то адекватную человечность", – поделилась Сивацкая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Светлана Тарабарова прокомментировала позицию своих экс-коллег из группы Real O, которые с началом полномасштабной войны продолжили спокойно жить и работать в РФ, игнорируя геноцид собственного народа.

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