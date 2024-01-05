'Путин – придурок': звезда 'Людей Икс' Лиев Шрайбер по-украински обратился к экипажу ледокола 'Ноосфера'

Всемирно известный голливудский актер Лиев Шрайбер, неоднократно приезжавший в Украину после полномасштабного вторжения, встретился с экипажем украинского ледокола "Ноосфера". Судно, следовавшее со станции "Академик Вернадский" в Чили в районе острова Кинг Джордж, звезда фильмов "Люди Икс. Росомаха" и "Крик" увидел, когда находился в круизе Антарктикой.

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Шрайбер связался с экипажем и попросил о встрече через фандрейзинговую платформу UNITED24, послом которой он является. Капитан ледокола Александр Гришко охотно согласился, сообщается на странице Национального антарктического научного центра Украины в Facebook.

"Встреча была случайной, но очень теплой и дружеской... Через UNITED24 актер связался с нами, спросив, можно ли было посетить ледокол и пообщаться с его командой. Капитан "Ноосферы" охотно согласился, и уже через несколько часов Лиев поднялся на борт украинского флагмана. Разумеется, главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования", – отметили в сообщении, показав фото звезды с командой.

Шрайберу, судя по фото, сделали небольшой презент, но и актер не оставил украинцев с пустыми руками. Так, он написал письмо, и что действительно впечатляет – сделал это на украинском языке. В коротком обращении кинематографист оставил меткое послание российскому диктатору Владимиру Путину.

"Капитана Гришко и экипаж "Ноосферы" благодарю за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин – придурок!!!" – написал на украинском звезда Голливуда, который имеет украинские корни.

Как писал OBOZ.UA, Лиев Шрайбер уверен в победе Украины над российскими оккупантами. Однако, по его мнению, боевые действия могут затянуться.

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