'Путин начал войну от скуки': Алексей Залевский поделился теорией вторжения РФ и рассказал об интересе к Арестовичу и Невзорову

Алексей Залевский, известный украинский дизайнер и режиссер, предположил, почему российский диктатор Владимир Путин начал войну. Знаменитость считает, что есть личности, стремящиеся войти в историю и оставить свой отпечаток на планете.

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"И некоторые видят это в своих детях, некоторые в своем творчестве, некоторые в войнах или других проявлениях, – поделился Залевский в интервью ведущему Славе Демину. – В 2014-м году я всех своих друзей спрашивал, чем руководствуется Путин. И я считаю, что единственное, почему он начал эту войну, только со скуки".

По мнению режиссера, с наступлением мира следует стереть все упоминания о главе Кремля с лица земли, чтобы ни один человек о нем не упоминал. "Да, чтобы не было визуала, понимаете? Потому что визуал – это очень такая сильная форма, он все равно работает для людей. Любого человека спросите, как выглядит Гитлер. Здесь же это такой бренд. И поэтому я не хочу, чтобы Путин стал брендом", – объяснил Залевский.

В разговоре дизайнер тоже признался, за какими политическими деятелями ему интересно следить. "Где-то лет 5-6 тому назад я начал смотреть Невзорова", – рассказал гость, отметив, что видит сходство между собой и блогером, несмотря на разногласия в религиозных и социальных взглядах. Знаменитость добавил, что никогда не был знаком с россиянином лично.

Кроме того, Залевский не скрывает своего интереса к экс-советнику ОП Алексею Арестовичу, называя аналитика "рисковым чуваком". "То есть он сам себя поднял, сам себя утопил, сам себя вытащил, сам себя закопал, сам себя оправдал, – отметил звезда. – Скажем так, это интересный персонаж для меня".

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