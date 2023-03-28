Путешествует по миру и готовится к премьерам: предательница Maruv похвасталась шикарным отдыхом, разгневав фанов

Украинская певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, даже через год после начала полномасштабного вторжения РФ не соизволила высказаться о войне и поддержать родной народ. Вместо этого вокалистка выпускает песни и не стыдится хвастаться роскошным отдыхом. Данная позиция брюнетки совершенно не нравится ее подписчикам.

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Ролики из Турции, которые Корсун распространила в Instagram, вызвали бурную дискуссию. Сейчас исполнительница находится в Стамбуле и знакомит свою аудиторию с достопримечательностями города. Однако ей в комментариях напомнили, что в Украине идет война и ее хвастовство не к месту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда же вы уже начнете говорить про то, что Россия убивает ваш народ? А вы выпускаете для них песни и развлекаете их, деньги не пахнут, я так понимаю?", "Прятаться лучше, оказывается, и молчать. Хотя именно в Украине она стала тем, кем стала", "У Maruv все хорошо. И пох***, что в родной стране война идет", "Аня-путешественница", – пишут люди под публикациями украинки.

Вместе с видео, на котором Анна позировала на фоне мечети, она запостила и фрагмент своей новой композиции. Нашлись и те, кто расхвалил труды девушки, написав, что с нетерпением ждут премьеры нового хита. Ярые поклонники артистки оправдывают ее, ссылаясь на маленького ребенка и его безопасность.

Напомним, летом 2022 года Корсун впервые стала мамой. О своей беременности она объявила в феврале того же года на свой день рождения. Предательница до сих пор скрывает пол малыша, его имя и не распространяет никакой информации о материнстве. Ее супруг Александр стал реже появляться в социальных сетях и выставлять фото с супругой.

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