'Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку'. Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Очередная террористическая атака Российской Федерации по Украине 19 апреля в Днепропетровской области унесла жизни украинцев и ранила десятки гражданских. Весь цивилизованный мир стал свидетелем ужасающих последствий комбинированного обстрела россиян, который не обошли стороной влиятельные в медиапространстве звезды.

Они не только распространили трагические кадры из Днепра и других городов, но и искренне пожелали ответственным за удары смерти. OBOZ.UA собрал реакции знаменитостей в одном материале.

"Гной, террористы. Пусть падают и в Богомолове. И в Улиткино. И в каждом вашем мухосранске! Пусть каждая мать-сестра-жена этих пилотов на день рождения получит похоронку. Положит ее в белую ладу и будет ездить, припеваючи, по х*евым дорогам "великого" государства", – написал ведущий Андрей Бедняков, отсылая к сбитию российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ПВО Украины.

Актриса Ольга Сумская и певица Наталья Могилевская приложили руку к распространению правды.

Артисты MamaRika и Павел Зибров выразили искренние соболезнования всем украинцам, которых коснулось это горе. К ним присоединился также шоумен Григорий Решетник.

Исполнительница Злата Огневич написала: "Ненавижу зомби, которые летят, давят на кнопки, выполняют приказы, запускают ракеты".

Актер Тарас Цымбалюк не сдержался: "Еб*ные вы террористы, бл*ть".

"Как у света есть имя – Украина, так и хлам человеческого мира имеет название", – написал журналист Алексей Суханов. К коллегам присоединились также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и актриса Антонина Хижняк.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 апреля оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

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