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"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,4 т.
'Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку'. Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Очередная террористическая атака Российской Федерации по Украине 19 апреля в Днепропетровской области унесла жизни украинцев и ранила десятки гражданских. Весь цивилизованный мир стал свидетелем ужасающих последствий комбинированного обстрела россиян, который не обошли стороной влиятельные в медиапространстве звезды.

Они не только распространили трагические кадры из Днепра и других городов, но и искренне пожелали ответственным за удары смерти. OBOZ.UA собрал реакции знаменитостей в одном материале.

"Гной, террористы. Пусть падают и в Богомолове. И в Улиткино. И в каждом вашем мухосранске! Пусть каждая мать-сестра-жена этих пилотов на день рождения получит похоронку. Положит ее в белую ладу и будет ездить, припеваючи, по х*евым дорогам "великого" государства", – написал ведущий Андрей Бедняков, отсылая к сбитию российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ПВО Украины.

"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Актриса Ольга Сумская и певица Наталья Могилевская приложили руку к распространению правды.

"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Артисты MamaRika и Павел Зибров выразили искренние соболезнования всем украинцам, которых коснулось это горе. К ним присоединился также шоумен Григорий Решетник.

"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Исполнительница Злата Огневич написала: "Ненавижу зомби, которые летят, давят на кнопки, выполняют приказы, запускают ракеты".

Актер Тарас Цымбалюк не сдержался: "Еб*ные вы террористы, бл*ть".

"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

"Как у света есть имя – Украина, так и хлам человеческого мира имеет название", – написал журналист Алексей Суханов. К коллегам присоединились также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и актриса Антонина Хижняк.

"Пусть каждая мама и жена этих пилотов получит похоронку". Украинские звезды отреагировали на ракетный обстрел Днепра

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 апреля оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

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