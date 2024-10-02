'Пугало': самопровозглашенная 'королева ДНР' показалась без фильтров и наращенных волос, но подписчики не оценили

Жительница оккупированного Донецка Алина Андриевская, которую саркастически называют "мисс ДНР", а сама блоггер провозгласила себя "королевой", вышла в сеть без фильтров и наращенных волос. Коллаборантка хотела доказать, что эффекты красоты никак не влияют на ее внешность, но вызвала волну насмешек.

Видео дня

Соответствующий ролик пророссийская дончанка опубликовала в своих соцсетях. Подписчики "красавицы" не стеснялись выражать свое мнение о внешности женщины, откровенно называя ее чучелом.

"Вы постоянно спрашиваете меня: "Почему я всегда пользуюсь фильтрами?" Вот сегодня, специально по вашим просьбам, я проведу это трехминутное видео без фильтров и вы увидите, что разницы никакой", – заявила самопровозглашенная "королева ДНР".

Однако подписчики опального блоггера откровенно не согласились со смелым утверждением Алины Андриевской.

"Пугало, потому что здесь без фильтров никак".

"Разница есть, и нормальная такая. Спасибо, что услышала нас. Вопросов больше нет".

"Если нет разницы, то зачем же их использовать?"

Кстати, в новом видео "мисс ДНР", прославившейся зарабатыванием денег, создавая позорные рекламы, призвала аудиторию пользоваться пунктами выдачи российских маркетплейсов. Коллаборантка традиционно делала акцент на своем облике, показывая себя с разных ракурсов.

Так одна из последних реклам "красавицы" в Горловке вызвала волну насмешек в сети. Алина Андриевская восхваляла продукцию для волос крошечной лавки в леопардовом костюме. Для демонстрации работы "чудо-средств" опальная блоггер решила сделать гладкий пучок, а на протяжении видео превозносила свою внешность вместо товара.

Напомним, что ранее "королева ДНР" решила показать подписчикам свои архивные фото без филлеров и "утиных губ". В соцсетях пророссийская дончанка опубликовала фотографию, где ей было 15 лет. Аудитория блоггера была шокирована, увидев ее детскую фотографию.

Опальная инфлюэнсер объяснила, что первые "уколы красоты" начала делать в 36 лет, когда заметила возрастные изменения. По словам коллаборантки, огромные губы помогают ей полюбить себя.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Андриевская записала гневное видео к украинке, которая вывела ее из себя, но еще больше оконфузилась.

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