Как выглядела 'королева ДНР' Алина Андриевская в подростковом возрасте без 'утиных губ'. Фото

Одиозная блогерша Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую в сети в сарказмом именуют "мисс ДНР", а сама она называет себя "королевой", прославилась благодаря позорным рекламам, уморительным уровнем эрудиции, а точнее ее отсутствием и, конечно, внешностью. Уже нет смысла гадать, что заставило женщину так сильно обезобразить свое лицо. Впрочем, фаны были в шоке, увидев детские фотографии "муклы".

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Так, Андриевская решила поделиться своим архивным снимком. На нем, как заверила сама блогерша, ей всего 15 лет. Соответствующий кадр "мисс ДНР" показала подписчикам в InstaStories.

"Нашла фото, где мне 15 лет", – подписала фанатка России архивную фотографию.

На снимке юная Алина позирует в светлой блузе, на ее лице присутствует заметный макияж, однако, конечно, не такой яркий, как она делает сейчас. Девушка на фото имеет русые волосы, осторожные черты лица и довольно пухлые губы. Сейчас в пугающей "мукле" с губами на пол лица уже невозможно разглядеть ту девочку-подростка.

Андриевская, как известно, сделала не только огромные губы. Она почти полностью изменила свое лицо: нос, скулы, форму, разрез глаз. Кроме того, пластические хирурги "королевы ДНР" поработали над ее грудью и ягодицами, увеличив их.

Стоит отметить, что так сильно менять свою внешность Андриевская начала недавно, примерно в сорокалетнем возрасте. Об этом свидетельствуют некоторые ее фото, сделанные до трансформаций, которые сохранились в запрещенной в Украине соцсети "Вконтекте". На них можно увидеть, как выглядела "королева" до чрезмерно увеличенных губ.

Также недавно "мисс ДНР" объяснила, зачем исказила лицо. Опальная инфлюэнсерша заявила, что не видит препятствий, если огромные губы помогают ей полюбить себя.

Напомним, блогерша стала посмешищем после того, как дала бессмысленное интервью, в котором сравнила себя с покойной Елизаветой II. Зрителей рассмешили не только псевдоинтеллектуальные размышления Алины Андриевской, но ее внешний вид.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андриевская вызверилась к украинским журналистам. Пророссийская дончанка бесится от того, что ее окрестили титулом "мисс ДНР". Впрочем, "мукла" свято верит, что украинцы делают это от зависти из-за ее яркой и эффектной внешности.

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