Пугачева показала лицо без макияжа крупным планом: певицу не узнали в сети

Знаменитая российская певица Алла Пугачева показала лицо без макияжа крупным планом. Артистка также поздравила поклонников с Новым годом.

Так, снимок, который 71-летняя примадонна опубликовала на личной странице в Instagram, вызвал споры среди фанатов знаменитой артистки.

Звезда сфотографировалась во дворе своего дома во время прогулки по зимнему саду. Пугачева позировала без макияжа в белом пуховике с капюшоном.

Многие поклонники артистки похвалили ее за то, что она не стесняется своего возраста и показывает себя такой, какой есть на самом деле – без грима и фотошопа. Однако нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу.

Некоторые подписчики отметили, что после многочисленных пластик Пугачеву трудно узнать и, по их мнению, такие снимки не стоит публиковать в социальных сетях.

"Пугачева не похожа на себя!", "Может не надо уже для всех, на публику? Алла, живи для детей", "Непонятно, зачем выкладывать такие фото, которые отпугивают?" – написали в комментариях под снимком примадонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву, без макияжа в домашнем халате.