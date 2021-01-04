Пугачова показала обличчя без макіяжу великим планом: співачку не впізнали в мережі

Знаменита російська співачка Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу великим планом. Артистка також привітала шанувальників із Новим роком.

Знімок, який 71-річна примадонна опублікувала на особистій сторінці в Instagram, викликав суперечки серед фанатів знаменитої артистки.

Зірка сфотографувалася у дворі свого будинку під час прогулянки зимовим садом. Пугачова позувала без макіяжу в білому пуховику з каптуром.

Багато шанувальників артистки похвалили її за те, що вона не соромиться свого віку й показує себе такою, якою є насправді – без гриму й фотошопу. Однак знайшлися і ті, хто розкритикував виконавицю.

Деякі фоловери зазначили, що після численних пластичних операцій Пугачову важко впізнати і, на їхню думку, такі знімки не варто публікувати в соціальних мережах.

"Пугачова не схожа на себе!", "Може не треба такого для всіх, на публіку? Алло, живи для дітей", "Незрозуміло, навіщо викладати такі фото, які відлякують?" – написали в коментарях під знімком примадонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою імениту дружину, 71-річну Аллу Пугачову, без макіяжу в домашньому халаті.