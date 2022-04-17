Пугачева, Галкин, Ургант и другие. Михалков опубликовал клип с 'предателями' России

Известный российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков, который поддерживает войну в Украине и восхваляет путинский режим, обнародовал авторский клип под песню Андрея Куряева "Не живи с нелюбимой страной", куда попали фото российских звезд–"предателей родины". По мнению кинодеятеля, статус коллаборантов заслужили певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, ведущий Иван Ургант, журналист Юрий Дудь и многие другие знаменитости.

Слайд-шоу одиозного режиссера разместили в Telegram-канале украинского комика и шоумена Алексея Дурнева "Боже, яке кончене!". Как можно понять из записи экрана, ролик с "изменниками" РФ крутили по пропагандистскому каналу "Россия 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перед тем, как показать фотографии своих коллег, не поддерживающих агрессию Кремля, Михалков произнес абсурдную речь, в которой приравнял свободу к отсутствию выбора.

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"Высшая свобода – это когда не нужно выбирать, когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда нужно делать свой выбор. Ну, а настоящим "патриотам" я хочу дать послушать вот эту песню", – обратился к аудитории путинист.

Трек Куряева был выпущен в марте 2022 года и, очевидно, связан с массовым отъездом звезд из РФ. Автор песни обращается к соотечественникам, которые не согласны с действующей властью, советуя им собрать вещи и уехать.

В слайд-шоу Михалкова помимо Пугачевой, Галкина, Урганта и Дудя также попали: ведущий "Модного приговора" на "Первом" Александр Васильев, актер Эммануил Виторган, певица Земфира, певец Валерий Леонтьев, актриса Рената Литвинова, музыкант Андрей Макаревич, журналист Александр Невзоров, писатель Борис Акунин, юмористка Татьяна Лазарева, журналист и архитектор Илья Варламов, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, стендап-комик Данила Поперечный и другие.

Как писал OBOZREVATEL ранее, одиозный артист также распространил пропаганду Кремля о том, что в лабораториях в Украине специально заражали птиц и хотели отправить их на территорию РФ. Михалков подчеркнул, что специалисты якобы рассчитали траекторию полета так, чтобы пернатые летели и заражали именно россиян.