Проживать и вести бизнес больше не сможет: Вере Брежневой закрыли въезд в Россию

Известная певица Вера Брежнева, которая после начала войны покинула Россию и начала помогать Украине, больше не имеет возможности зарабатывать и жить в стране-агрессоре. Как выяснилось, у нее аннулировали документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

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Пропагандистские СМИ пишут, что ИП (индивидуальный предприниматель) вокалистки также был ликвидирован, а ведь именно на эти счета знаменитость получала деньги за все свои выступления. К слову, паспорта России ни у певицы, ни у ее мужа Константина Меладзе никогда не было.

"Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ (вид на жительство) дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет. Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась", – прокомментировал ситуацию российский адвокат.

Кстати, у звезды все еще остался небольшой бизнес в соседней стране. Речь идет о бренде женской одежды. Как известно, она также была владелицей квартиры в центре Москвы, в доме премиум-класса, и парковочных мест, которые можно было сдавать в аренду.

В феврале 2022 года селебрити переехала в Италию. Полгода Брежнева не давала концертов и не записывала новые треки. Все свои выступления в странах Прибалтики 41-летняя артистка начинала со слов "Я – украинка". Также она оповещала, что заработанные деньги перечисляет на ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Вера Брежнева выпустила украиноязычную песню "Такі мы люди" и клип к ней, где кардинально изменила образ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину исполнительница начала петь на украинском языке и взяла творческое имя VERA.

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