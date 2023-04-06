Провокация по-королевски: 5 принцесс и герцогинь, которые носят мини. Фото

Королевским особям иногда надоедает носить консервативную одежду или сдержанные костюмы. Тогда они, вопреки протоколу, наряжаются в мини. Этим леди показывают, что в современном мире стиль семей монархов должен быть более демократичным и расслабленным.

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Какими были наиболее раскрепощенные образы принцесс и герцогинь? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кейт Миддлтон

Кэтрин, принцесса Уэльская, всячески пытается одеваться по правилам королевского стиля. Но есть вещи, от которых ей трудно отказаться – мини-юбки и платья. Сразу после свадьбы с принцем Уильямом для празднования Дня дерби в 2011 году Миддлтон выбрала белое платье от Reiss и пиджак от Joseph. А через несколько лет осмелилась выйти из самолета в платье лимонного цвета от Jenny Packham. Тогда Кейт пожалела о своем выборе, потому что подол наряда поднял ветер, что успели зафиксировать на камеры папарацци.

2. Принцесса Беатрис

Беатрис – принцесса Йоркская и старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II. Она сейчас в поисках своего стиля одежды. Пытаясь отойти от консервативных образов, надевает неактуальные кружевные платья, кожаные мини и наряды с бантиками.

3. Принцесса Евгения

Евгения – младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II. Она долгое время, как и сестра Беатрис, экспериментировала с сомнительными трендами. Сейчас получше шагает с модой в ногу. К примеру, на Молодежном форуме Содружества в 2018 году принцесса надела легкое платье с цветами, которое дополнила длинными сапогами. В том же году она подобрала удачный образ для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: оделась в нежно-голубое мини-платье, которое стилизовала с белым беретом.

4. Принцесса Диана

Первая жена принца Уэльского Чарльза, принцесса Уэльская Диана любила носить мини. Она делала это довольно умело для своего времени. Не просто так ее называли иконой стиля. В гардеробе леди Ди были десятки коротких платьев без лишнего декорирования и узоров, которые она дополняла клатчем и туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

5. Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с момента присоединения к королевской семье носила одежду длины миди преимущественно нейтральных оттенков. Она, следуя протоколу, не стремилась выделяться среди остальных членов семьи. Так продолжалось недолго. Когда Принц Гарри и Меган переехали из Канады в США – девушка смогла достать из гардероба любимые мини. Теперь не боится осуждения, надевая короткие платья и юбки.

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