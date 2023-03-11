Казус по-королевски: случаи, когда ветер поднял юбки представительниц семьи монархов

Обычно леди для того, чтобы не попасть в казусную ситуацию, и их юбка не поднялась на сильном ветре, вшивают в подол платья металлические вставки. Об этом точно знают и представительницы королевских семей.

Видео дня

Однако они очень редко соблюдают это правило. Папарацци успели зафиксировать их неловкие моменты. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

Кейт Миддлтон

Кэтрин, герцогиню Кембриджскую, можно назвать абсолютным чемпионом по количеству ситуаций, когда ее юбку или подол платья поднимал ветер. Она предпочитает наряды из легкой ткани, поэтому часто попадает в казусы. Королева Елизавета II постоянно говорит Кейт о том, что следует вшивать в подол платьев металлические вставки. Хотя и сама неоднократно попадала в подобные ситуации.

Принцесса Диана

Диана, принцесса Уэльская, чаще всего надевала силуэтные юбки с пиджаками и блузами или с объемными свитерами. Но когда решалась выйти на светские мероприятия в платьях из легкой ткани, не всегда успевала ловить подол наряда, поднимаемого ветром. А наблюдательные папарацци зафиксировали эти неловкие ситуации на объективы.

Королева Елизавета II

Елизавета II, глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, преимущественно носит твидовые костюмы. То есть это довольно плотная ткань, которая не мнется и которую точно не поднимет ветер. Но в 1999 году папарацци удалось зафиксировать на камеры момент, когда Ее Величество попало в казусную ситуацию. Тогда Елизавета прилетела в Южную Африку в легком шелковом платье.

Камилла Паркер-Боулз

Камилла, герцогиня Корнуолльская и претендентка на место королевы, тоже стала "жертвой" ветра. Во время церемонии крещения принцессы Шарлотты, дочери герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как только Камилла вышла из автомобиля – сильный порыв ветра поднял подол ее юбки. Конечно, на таком событии это не могли пропустить папарацци.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения Йоркская носит длинные платья и юбки, реже – средней длины (миди). Однако основную часть ее гардероба занимает одежда из легкой ткани. Поэтому и эта леди неоднократно попадала в казусы, когда ветер поднимал подол одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые на людях попали в конфузы с юбками.