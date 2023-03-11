Казус по-королевски: случаи, когда ветер поднял юбки представительниц семьи монархов
Обычно леди для того, чтобы не попасть в казусную ситуацию, и их юбка не поднялась на сильном ветре, вшивают в подол платья металлические вставки. Об этом точно знают и представительницы королевских семей.
Однако они очень редко соблюдают это правило. Папарацци успели зафиксировать их неловкие моменты. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.
- Кейт Миддлтон
Кэтрин, герцогиню Кембриджскую, можно назвать абсолютным чемпионом по количеству ситуаций, когда ее юбку или подол платья поднимал ветер. Она предпочитает наряды из легкой ткани, поэтому часто попадает в казусы. Королева Елизавета II постоянно говорит Кейт о том, что следует вшивать в подол платьев металлические вставки. Хотя и сама неоднократно попадала в подобные ситуации.
- Принцесса Диана
Диана, принцесса Уэльская, чаще всего надевала силуэтные юбки с пиджаками и блузами или с объемными свитерами. Но когда решалась выйти на светские мероприятия в платьях из легкой ткани, не всегда успевала ловить подол наряда, поднимаемого ветром. А наблюдательные папарацци зафиксировали эти неловкие ситуации на объективы.
- Королева Елизавета II
Елизавета II, глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, преимущественно носит твидовые костюмы. То есть это довольно плотная ткань, которая не мнется и которую точно не поднимет ветер. Но в 1999 году папарацци удалось зафиксировать на камеры момент, когда Ее Величество попало в казусную ситуацию. Тогда Елизавета прилетела в Южную Африку в легком шелковом платье.
- Камилла Паркер-Боулз
Камилла, герцогиня Корнуолльская и претендентка на место королевы, тоже стала "жертвой" ветра. Во время церемонии крещения принцессы Шарлотты, дочери герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как только Камилла вышла из автомобиля – сильный порыв ветра поднял подол ее юбки. Конечно, на таком событии это не могли пропустить папарацци.
- Принцесса Евгения
Принцесса Евгения Йоркская носит длинные платья и юбки, реже – средней длины (миди). Однако основную часть ее гардероба занимает одежда из легкой ткани. Поэтому и эта леди неоднократно попадала в казусы, когда ветер поднимал подол одежды.
Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые на людях попали в конфузы с юбками.