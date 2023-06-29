'Просто дешевая копия': фанаты раскритиковали выбор нового актера на роль Супермена. Фото

Знаменитый британский актер Генри Кавилл еще в декабре 2022 года официально подтвердил, что больше не вернется к роли Супермена в культовом одноименном фильме. На днях стало известно, что режиссеры нашли ему замену. Так, новым Кларком Кентом станет американский актер Дэвид Коренсвет.

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Актер появится в первом фильме DC Studios "Супермен: Наследие", премьера которого запланирована на июль 2025 года. Однако фанатам замена Кавилла на Коренсвета не понравилась. Многие назвали нового "Супермена" дешевой пародией на старого, передает Daily Mail.

40-летнего Кавилла уволили якобы из-за того, что новые главы студии DC Comics Джеймс Ганн и Питер Сафран перебрасывались во франшизу. Однако после того, как был объявлен кастинг, фаны пришли к выводу, что продюсеры просто захотели "омолодить" Супермена. Так, на место Кавилла взяли 29-летнего Коренсвета, который безумно на него похож.

Среди поклонников это вызывало негативную реакцию, о чем они принялись активно писать в соцсетях.

"Это безумие, насколько Дэвид похож на Генри", "Дэвид Корнсвет действительно похож на младшего Генри Кавилла", "Я уверен, что Дэвид Коренсвет – достойный актер, но он все еще выглядит, как просто дешевая копия Генри Кавилла", "Люди (включая меня) видят в нем точную копию Генри Кавила, поэтому ему нужно привнести что-то новое в персонажа", "Я видел, как фанаты говорили, какой смысл нанимать Дэвида, он похож на Генри Кавилла, так почему вы не наняли Генри Кавилла?" – возмущаются фанаты супергеройского комикса.

Отметим, сюжет "Супермена: Наследие" расскажет о путешествии главного героя, чтобы примирить свое криптонианское наследие с его человеческим воспитанием Кларка Кента из Смолвиля, штат Канзас.

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