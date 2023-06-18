Netflix показал тизеры второго сезона 'Игры в кальмара' и реалити-шоу по мотивам сериала. Видео

Стримминговая платформа Netflix показала тизеры второго сезона нашумевшего сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу по мотивам киноленты. Премьера реалити состоялась в субботу, 17 июня на Tudum, глобальном фан-мероприятии Netflix в Сан-Паулу, Бразилия.

Видео дня

Как сообщает People, реалити-шоу , включающее ряд культовых игр из первого сезона "Игра в кальмара"ипредставляет собой почти точную копию популярного шоу. Но на этот раз никто не умирает по-настоящему (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участникам предстоит подкрасться к Мугунхве, жуткой гигантской кукле, надев на себя пакеты с кровью, которые взрываются на их туловище, если им не удастся выполнить задание "Красный свет… Зеленый свет".

456 участников будут бороться за самый крупный денежный приз в истории телевидения. В общей сложности 4,56 миллиона долларов разыгрываются для тех, кто сможет выжить на всех уровнях игр, вдохновленных детством.

Реалити-шоу было снято в огромном ангаре для воздушных шаров в Англии. На Netflix оно появится в ноябре текущего года.

Отметим, "Игра в кальмара" стала крупнейшей телевизионной премьерой в истории Netflix. Она вышла в эфир в сентябре 2021 года, и зрители посмотрели более 1,65 миллиарда часов всего за 28 дней. Шоу было продлено на 2-й сезон. Возможно, будет и третий сезон.

В сиквеле представлен актерский состав предстоящего сезона. Он вернет зрителей в этот мир безжалостного капитализма, жестокого насилия и детских игр, а также привлечет вернувшихся игроков и новых соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Игры в кальмаре" Ли Чон Че поддержал Украину в борьбе с российскими захватчиками. Он посетил Каннский кинофестиваль в наряде с сине-желтым аксессуаром.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!